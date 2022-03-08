PepsiCo прекращает продажи в России

09 марта 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Pepsi-Cola приостанавливает продажи в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания PepsiCo прекращает продажу своей продукции на территории России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. «Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda», — говорится в сообщении. Капиталовложение в РФ также приостанавливается. В компании отметили, что продажи молока и детского питания в России не прекратятся. PepsiCo также приостанавливает свою деятельность на Украине с целью обеспечения безопасности сотрудников и их семей. Ранее сообщалось, что Coca-Cola приостанавливает работу в РФ. Помимо этого, в России временно закрылись все кофейни Starbucks. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания PepsiCo прекращает продажу своей продукции на территории России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. «Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda», — говорится в сообщении. Капиталовложение в РФ также приостанавливается. В компании отметили, что продажи молока и детского питания в России не прекратятся. PepsiCo также приостанавливает свою деятельность на Украине с целью обеспечения безопасности сотрудников и их семей. Ранее сообщалось, что Coca-Cola приостанавливает работу в РФ. Помимо этого, в России временно закрылись все кофейни Starbucks.