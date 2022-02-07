Свердловский бизнес назвал главные проблемы года

На первом месте — дефицит кадров

08 февраля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Аналитики опросили около 100 представителей мелкого, среднего и крупного бизнеса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловские компании назвали три главные проблемы 2021 года, тормозящие развитие бизнеса. Среди них — увеличение цен поставщиков, рост тарифов, а также кадровый голод. Таковы результаты опросов предприятий, которые каждый год проводит Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. На этот раз из 460 компаний — членов объединения в исследовании приняли участие около 100, в том числе представители мелкого, среднего и крупного бизнеса. Ситуация с кадрами становится хуже «Что касается цен поставщиков (о проблеме заявили порядка 60% опрошенных — прим. ред.), это история конъюнктурная, она ударила, все это плохо, но это история конечного времени. Что касается кадров, то это проблема намного более тяжелая, долгосрочная, потенциально ограничивающая возможности для экономического роста Свердловской области», — отметил директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев. Проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились Фото: Анна Майорова © URA.RU Как рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились. «Если сравнивать с 2020 годом, то сократилась доля компаний, в которых не было и нет проблем с кадрами: с почти 25% до 12%. Выросла доля компаний, у которых ситуация с кадрами ухудшилась. Так, в 2021 году 20% компаний заявили об этом. Предприятия говорят не просто о дефиците кадров, а о недостатке квалифицированных рабочих. 71% респондентов отмечали недостаток квалифицированных рабочих», — прокомментировал Породнов. Проблема кадрового голода — общефедеральная проблема, что подтверждают исследования, проводимые Российским союзом промышленников и предпринимателей. Кстати, по итогам 2021 года СОСПП был признан лучшим региональным отделением РСПП, в том числе благодаря вниманию наиболее острым вопросам, стоящим перед бизнесом. По его словам, проблемы с кадрами у компаний возникают не в процессе уже существующего бизнеса, а во время реализации новых проектов с использованием современных технологий. Именно поэтому меры государственной поддержки бизнеса зачастую связаны с научно-техническим развитием. В частности, Свердловская область стала одним из 15 регионов страны, где появился научно-образовательный центр мирового уровня. Также Толмачев отметил создание в будущем грандиозного научного техцентра «Татищев». Как рассказал спикер, инструменты по решению проблемы кадрового голода будут сформулированы в рамках актуализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2035 года. Документ представят к концу года. Прогнозы на 2022 год В целом свердловский бизнес в 2021 году чувствовал себя лучше, чем в 2020-м. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В целом, по словам Породнова, свердловский бизнес в 2021 году чувствовал себя лучше, чем в 2020-м. 34% респондентов заявили об улучшении общей экономической ситуации. В шесть раз сократилась доля компаний, которые по сравнению с 2020 годом отметили ухудшение. «Тем не менее оптимизм по этому поводу у нас достаточно сдержанный, поскольку оценивая итоги 2021 года, компании сравнивали его с откровенно сложным 2022 годом. 13,4% (каждая седьмая компания) отмечали сохранение стабильно тяжелой ситуации. Не весь бизнес оправился после 2020 года», — подчеркнул Породнов. Лучше всего в 2021 году жилось крупным предприятиям: 44% опрошенных представителей крупного бизнеса заявили об улучшении финансового состояния. При этом никто из них не сказал об откровенном ухудшении ситуации. Хуже пришлось мелкому бизнесу: треть ответили, что 2021-й оказался тяжелым. Если говорить о прогнозе на 2022 год, то компании настроены оптимистично. 44% предприятий рассчитывают на дальнейшее развитие бизнеса, еще 47% — на сохранение нынешней стабильной ситуации. Только 1% готовится к худшему. В целом Свердловская область по итогам года продолжает находиться в двадцатке индустриально развитых субъектов РФ, заявила директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (РАН) Юлия Лаврикова. Хотя положение региона все же ухудшилось. «Это такие регионы как Владивосток, Калужская, Ростовская, Челябинская области, Пермский край. Если в 2020 году мы входили в число девяти регионов, у которых был положительный темп роста промышленного производства, то в 2021 году мы попали в восьмерку регионов, которые немного не дотянули до 100 (индекс промышленного производства — прим. ред.)», — пояснила Лаврикова. Тренды на цифровизацию и ESG-повестку Предприятия переводили в электронный вид бухучет, документооборот и даже обмен документами с контрольно-надзорными органами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Главные тренды бизнеса в прошлом году — цифровизация и курс на ESG-повестку (экономическое, социальное и корпоративное управление). Предприятия переводили в электронный вид бухучет, документооборот и даже обмен документами с контрольно-надзорными органами. Если говорить о внедрении ESG —принципов, то порядка 70-80% компаний заявили, что им интересны все три направления для развития. 40% высказались о приоритете социального направления. Сложности с внедрением ESG-принципов, как поделились респонденты, возникают из-за недостаточного понимания этих принципов, а также из-за того, что бизнес не знает, как правильно раскрыть нефинансовую отчетность. «ESG-повестка стала новым трендом. У нас была создана комиссия по устойчивому развитию ESG. И в этом направлении мы планируем продолжать работать», — подчеркнул Породнов.

Свердловские компании назвали три главные проблемы 2021 года, тормозящие развитие бизнеса. Среди них — увеличение цен поставщиков, рост тарифов, а также кадровый голод. Таковы результаты опросов предприятий, которые каждый год проводит Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. На этот раз из 460 компаний — членов объединения в исследовании приняли участие около 100, в том числе представители мелкого, среднего и крупного бизнеса. Ситуация с кадрами становится хуже «Что касается цен поставщиков (о проблеме заявили порядка 60% опрошенных — прим. ред.), это история конъюнктурная, она ударила, все это плохо, но это история конечного времени. Что касается кадров, то это проблема намного более тяжелая, долгосрочная, потенциально ограничивающая возможности для экономического роста Свердловской области», — отметил директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев. Как рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились. «Если сравнивать с 2020 годом, то сократилась доля компаний, в которых не было и нет проблем с кадрами: с почти 25% до 12%. Выросла доля компаний, у которых ситуация с кадрами ухудшилась. Так, в 2021 году 20% компаний заявили об этом. Предприятия говорят не просто о дефиците кадров, а о недостатке квалифицированных рабочих. 71% респондентов отмечали недостаток квалифицированных рабочих», — прокомментировал Породнов. Проблема кадрового голода — общефедеральная проблема, что подтверждают исследования, проводимые Российским союзом промышленников и предпринимателей. Кстати, по итогам 2021 года СОСПП был признан лучшим региональным отделением РСПП, в том числе благодаря вниманию наиболее острым вопросам, стоящим перед бизнесом. По его словам, проблемы с кадрами у компаний возникают не в процессе уже существующего бизнеса, а во время реализации новых проектов с использованием современных технологий. Именно поэтому меры государственной поддержки бизнеса зачастую связаны с научно-техническим развитием. В частности, Свердловская область стала одним из 15 регионов страны, где появился научно-образовательный центр мирового уровня. Также Толмачев отметил создание в будущем грандиозного научного техцентра «Татищев». Как рассказал спикер, инструменты по решению проблемы кадрового голода будут сформулированы в рамках актуализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2035 года. Документ представят к концу года. Прогнозы на 2022 год В целом, по словам Породнова, свердловский бизнес в 2021 году чувствовал себя лучше, чем в 2020-м. 34% респондентов заявили об улучшении общей экономической ситуации. В шесть раз сократилась доля компаний, которые по сравнению с 2020 годом отметили ухудшение. «Тем не менее оптимизм по этому поводу у нас достаточно сдержанный, поскольку оценивая итоги 2021 года, компании сравнивали его с откровенно сложным 2022 годом. 13,4% (каждая седьмая компания) отмечали сохранение стабильно тяжелой ситуации. Не весь бизнес оправился после 2020 года», — подчеркнул Породнов. Лучше всего в 2021 году жилось крупным предприятиям: 44% опрошенных представителей крупного бизнеса заявили об улучшении финансового состояния. При этом никто из них не сказал об откровенном ухудшении ситуации. Хуже пришлось мелкому бизнесу: треть ответили, что 2021-й оказался тяжелым. Если говорить о прогнозе на 2022 год, то компании настроены оптимистично. 44% предприятий рассчитывают на дальнейшее развитие бизнеса, еще 47% — на сохранение нынешней стабильной ситуации. Только 1% готовится к худшему. В целом Свердловская область по итогам года продолжает находиться в двадцатке индустриально развитых субъектов РФ, заявила директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (РАН) Юлия Лаврикова. Хотя положение региона все же ухудшилось. «Это такие регионы как Владивосток, Калужская, Ростовская, Челябинская области, Пермский край. Если в 2020 году мы входили в число девяти регионов, у которых был положительный темп роста промышленного производства, то в 2021 году мы попали в восьмерку регионов, которые немного не дотянули до 100 (индекс промышленного производства — прим. ред.)», — пояснила Лаврикова. Тренды на цифровизацию и ESG-повестку Главные тренды бизнеса в прошлом году — цифровизация и курс на ESG-повестку (экономическое, социальное и корпоративное управление). Предприятия переводили в электронный вид бухучет, документооборот и даже обмен документами с контрольно-надзорными органами. Если говорить о внедрении ESG —принципов, то порядка 70-80% компаний заявили, что им интересны все три направления для развития. 40% высказались о приоритете социального направления. Сложности с внедрением ESG-принципов, как поделились респонденты, возникают из-за недостаточного понимания этих принципов, а также из-за того, что бизнес не знает, как правильно раскрыть нефинансовую отчетность. «ESG-повестка стала новым трендом. У нас была создана комиссия по устойчивому развитию ESG. И в этом направлении мы планируем продолжать работать», — подчеркнул Породнов.