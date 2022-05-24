YouTube: мы остаемся в России

24 мая 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Гендиректор YouTube заявила, что России нужны независимые новости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видеохостинг YouTube останется в России несмотря на конфликт на Украине. Такое заявление сделала генеральный директор компании Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме. «Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — отметила она, запись прямой трансляции размещена на официальном сайте мероприятия. О том, что видеохостинг YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ, ранее заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, чтол правительство РФ не будет запрещать YouTube без крайней необходимости, поскольку стремится сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета. Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta (запрещенная в России экстремистская организация) в экстремизме. Причиной стало решение корпорации разрешить пользователям публиковать призывы к насилию над российскими военными. Работу социальных сетей этой платформы ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов. YouTube ранее заблокировал каналы главы Крыма Сергея Аксенова и агентства Sputnik. Согласно отчетам российских политиков, они фиксировали более 50 случаев цензуры средств массовой информации из РФ. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине, призванную защитить население Донбасса от многолетних обстрелов. В интернете против России развернулась целая кампания. Украинскую сторону неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ.

Видеохостинг YouTube останется в России несмотря на конфликт на Украине. Такое заявление сделала генеральный директор компании Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме. «Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — отметила она, запись прямой трансляции размещена на официальном сайте мероприятия. О том, что видеохостинг YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ, ранее заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, чтол правительство РФ не будет запрещать YouTube без крайней необходимости, поскольку стремится сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета. Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta (запрещенная в России экстремистская организация) в экстремизме. Причиной стало решение корпорации разрешить пользователям публиковать призывы к насилию над российскими военными. Работу социальных сетей этой платформы ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов. YouTube ранее заблокировал каналы главы Крыма Сергея Аксенова и агентства Sputnik. Согласно отчетам российских политиков, они фиксировали более 50 случаев цензуры средств массовой информации из РФ. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине, призванную защитить население Донбасса от многолетних обстрелов. В интернете против России развернулась целая кампания. Украинскую сторону неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ.