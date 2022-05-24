Задержанный экс-президент Молдавии готов доказать невиновность

25 мая 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Задержанный Додон заявил о готовности доказать свою невиновность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задержанный по подозрению в коррупции и госизмене бывший президент Молдавии Игорь Додон располагает доказательствами своей невиновности. Об этом он заявил в обращении к жителям республики. «Хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито белыми нитками», — написал Додон в своем telegram-канале. Додон является сторонником дружеских отношений с Россией. 24 мая в его доме прошли обыски. После них бывший глава Молдовы был задержан на 72 часа по подозрению в получении взятки и государственной измене. Основанием стала опубликованная в 2020 году экс-депутатом Юрием Реницэ видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает экс-президенту пакет, по словам депутата, с деньгами. В Кремле высказали обеспокоенность сложившейся ситуацией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобная практика уже не в первый раз применяется в отношении того, кто является сторонником развития дружественных и взаимовыгодных отношений с РФ.

Задержанный по подозрению в коррупции и госизмене бывший президент Молдавии Игорь Додон располагает доказательствами своей невиновности. Об этом он заявил в обращении к жителям республики. «Хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито белыми нитками», — написал Додон в своем telegram-канале. Додон является сторонником дружеских отношений с Россией. 24 мая в его доме прошли обыски. После них бывший глава Молдовы был задержан на 72 часа по подозрению в получении взятки и государственной измене. Основанием стала опубликованная в 2020 году экс-депутатом Юрием Реницэ видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает экс-президенту пакет, по словам депутата, с деньгами. В Кремле высказали обеспокоенность сложившейся ситуацией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобная практика уже не в первый раз применяется в отношении того, кто является сторонником развития дружественных и взаимовыгодных отношений с РФ.