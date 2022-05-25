Пермский сенатор Пушков: «Запад может потерпеть поражение»

Сенатор Пушкков полагает, что Запад потерпить поражение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков полагает, что в противостоянии с РФ коллективный Запад может потерпеть поражение в своей попытке установить миропорядок в России. Об этом он заявил на форуме «Новые смыслы, новые реальности».

«Со всех сторон эта ситуация им не выгодна — ни финансово, ни экономически, ни даже политически, потому Запад не усилился и может потерпеть поражение. Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят», — приводят слова сенатора РИА «Новости». Мысль была высказана на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

Пушков не видит рациональности в действиях Запада. В качестве примера он приводит возможность вступления Финляндии в НАТО. При этом соседу России ничего не угрожает.

Также Пушков признал богатую культуру и историю Запада. Однако он призвал не утрачивать самостоятельность России.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Пушков обвинял западные страны в разжигании ядерной войны. Также он заподозрил президента Украины в отсутствии стратегии переговоров.