Пермский сенатор Пушков: «Запад может потерпеть поражение»

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, пушков алексей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Сенатор Пушкков полагает, что Запад потерпить поражение Фото:

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков полагает, что в противостоянии с РФ коллективный Запад может потерпеть поражение в своей попытке установить миропорядок в России. Об этом он заявил на форуме «Новые смыслы, новые реальности».

«Со всех сторон эта ситуация им не выгодна — ни финансово, ни экономически, ни даже политически, потому Запад не усилился и может потерпеть поражение. Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят», — приводят слова сенатора РИА «Новости». Мысль была высказана на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

Пушков не видит рациональности в действиях Запада. В качестве примера он приводит возможность вступления Финляндии в НАТО. При этом соседу России ничего не угрожает.

Также Пушков признал богатую культуру и историю Запада. Однако он призвал не утрачивать самостоятельность России.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Пушков обвинял западные страны в разжигании ядерной войны. Также он заподозрил президента Украины в отсутствии стратегии переговоров.

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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков полагает, что в противостоянии с РФ коллективный Запад может потерпеть поражение в своей попытке установить миропорядок в России. Об этом он заявил на форуме «Новые смыслы, новые реальности». «Со всех сторон эта ситуация им не выгодна — ни финансово, ни экономически, ни даже политически, потому Запад не усилился и может потерпеть поражение. Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят», — приводят слова сенатора РИА «Новости». Мысль была высказана на площадке медиагруппы «Россия сегодня». Пушков не видит рациональности в действиях Запада. В качестве примера он приводит возможность вступления Финляндии в НАТО. При этом соседу России ничего не угрожает. Также Пушков признал богатую культуру и историю Запада. Однако он призвал не утрачивать самостоятельность России. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Пушков обвинял западные страны в разжигании ядерной войны. Также он заподозрил президента Украины в отсутствии стратегии переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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