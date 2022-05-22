Пушков раскрыл стратегию Зеленского и Запада по переговорам с РФ

23 мая 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Переговоры с Россией являются для Украины лишь фикцией, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия президента Украины Владимира Зеленского и его западных кураторов не предусматривает переговоры с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что не стоит делать вид, что переговоры дадут какие-либо результат до тех пор, пока «обстановка качественно не изменится». По его словам, диалог с Москвой для Киева «всегда был фикцией». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев по своей инициативе заморозил переговоры с Москвой. Об этом же заявлял Владимир Путин 14 мая. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить переговорный процесс, если Украина проявит инициативу.

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского и его западных кураторов не предусматривает переговоры с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что не стоит делать вид, что переговоры дадут какие-либо результат до тех пор, пока «обстановка качественно не изменится». По его словам, диалог с Москвой для Киева «всегда был фикцией». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев по своей инициативе заморозил переговоры с Москвой. Об этом же заявлял Владимир Путин 14 мая. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить переговорный процесс, если Украина проявит инициативу.