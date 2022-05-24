24 мая 2022

В Запорожской области начали расплачиваться рублями

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В освобожденных территориях Запорожья ввели бивалютную зону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области», — заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Херсон также начал переход в рублевую зону. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут войти в состав России после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.

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В освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области», — заявил Рогов в беседе с РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Херсон также начал переход в рублевую зону. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут войти в состав России после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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