Экономист в ООН: мир столкнется с серьезной проблемой в 2023 году

Мир ждет серьезная проблема с продовольствием в следующем году, если не удастся решить кризис на рынке удобрений. Об этом предупредил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрейро.
«Если мы не решим проблему удобрений и торговля ими не сможет продолжаться, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения [продовольствием]», — рассказал Торрейро китайскому изданию «Синьхуа». Кризис поставки удобрений, по его словам, может снизить производство продуктов питания во всем мире и усугубить нехватку продовольствия.
Западные страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Из-за разрыва логистических цепочек начались перебои в экспорте минеральных удобрений из России, пишет RT. Россия, в свою очередь, на полгода ввела запрет на вывоз азотных удобрений, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, передает телеканал 360. Как заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, решение продовольственного кризиса невозможно без производимых в России и Белоруссии удобрений и продовольствия.
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Мир ждет серьезная проблема с продовольствием в следующем году, если не удастся решить кризис на рынке удобрений. Об этом предупредил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрейро. «Если мы не решим проблему удобрений и торговля ими не сможет продолжаться, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения [продовольствием]», — рассказал Торрейро китайскому изданию «Синьхуа». Кризис поставки удобрений, по его словам, может снизить производство продуктов питания во всем мире и усугубить нехватку продовольствия. Западные страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Из-за разрыва логистических цепочек начались перебои в экспорте минеральных удобрений из России, пишет RT. Россия, в свою очередь, на полгода ввела запрет на вывоз азотных удобрений, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, передает телеканал 360. Как заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, решение продовольственного кризиса невозможно без производимых в России и Белоруссии удобрений и продовольствия.