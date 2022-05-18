Генсек ООН Гутерреш признал незаменимость товаров из России

19 мая 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Решение продовольственного кризиса невозможно без производимых в России и Белоруссии удобрений и продовольствий. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш на министерской встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям». «Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — передает слова Антониу Гутерреша РИА «Новости». Он добавил, что соответствующие переговоры с Москвой, Киевом и Минском проводятся. Ранее генсек ООН уже призывал вернуть продукты и удобрения из РФ, Украины и Белоруссии на заседании Совета безопасности ООН. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявлял, что длительная изоляция России невозможна. Об этом же говорил президент России Владимир Путин. В МИД РФ предрекли новые мировые кризисы, вызванные изоляцией РФ. После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.