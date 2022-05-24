Курганский митрополит больше года ждал орден от Патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл вручил курганскому митрополиту орден Даниила Московского II степени Фото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу орден благоверного князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Награду глава курганской митрополии ждал с 2020 года.

«24 мая 2022 года, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. За богослужением Предстоятель Русской Православной Церкви вручил митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу орден благоверного князя Даниила Московского II степени во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с прошедшим 60-летием со дня рождения», — говорится в сообщении курганской епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниила был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского (II степени) в декабре 2020 года. Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988 года. Им награждаются священнослужители и миряне за труды на благо Церкви, в том числе за храмостроительство.