Россияне нашли альтернативу ушедшей из РФ Apple Pay

СБП заменила Apple Pay и Google Pay Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках.

«Система быстрых платежей стала альтернативой Apple Pay и Google Pay для российских пользователей. В марте представители Центробанка сообщили, что число платежей через сервис увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем», — сообщает РБК.

Бизнес может принимать оплату за товары и услуги через QR-код, на сайте или в приложении. У пользователей есть возможность оплачивать через СБП штрафы и налоги.