Россияне нашли альтернативу ушедшей из РФ Apple Pay

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Деньги. Курган, виза, платежная система, банковская карта, карта, эпл пэй, apple pay, viza
СБП заменила Apple Pay и Google Pay Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках.

«Система быстрых платежей стала альтернативой Apple Pay и Google Pay для российских пользователей. В марте представители Центробанка сообщили, что число платежей через сервис увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем», — сообщает РБК.

Бизнес может принимать оплату за товары и услуги через QR-код, на сайте или в приложении. У пользователей есть возможность оплачивать через СБП штрафы и налоги.

Платежи через системы Apple Pay и Google Pay не проходят у клиентов тех российских банков, которые попали под санкции Запада, пишет Life. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.

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Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках. «Система быстрых платежей стала альтернативой Apple Pay и Google Pay для российских пользователей. В марте представители Центробанка сообщили, что число платежей через сервис увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем», — сообщает РБК. Бизнес может принимать оплату за товары и услуги через QR-код, на сайте или в приложении. У пользователей есть возможность оплачивать через СБП штрафы и налоги. Платежи через системы Apple Pay и Google Pay не проходят у клиентов тех российских банков, которые попали под санкции Запада, пишет Life. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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