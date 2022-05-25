Политолог: Чубайс стал изгоем для российской элиты

Анатолий Чубайс покинул пост и уехал из России в конце марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс стал изгоем для российской элиты после того, как покинул страну. Население его не любило и ранее, но элита признавала особый статус Чубайса, сообщает в своем канале политолог Марат Баширов.

«Чубайс совсем стал изгоем для российской элиты. Население его и так не любило, но элита признавала его особый статус. И вот корона превратилась в панаму», — пишет политолог.

Информация об увольнении Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя РФ стала известна 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. Также экс-спецпредставитель президента ранее возглавлял «Роснано». В Кремле не обратили особого внимания на увольнение Чубайса и его отъезд из России.