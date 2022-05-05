В Кремле подтвердили нахождение Чубайса за границей

05 мая 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Кремле не следят за судьбой Чубайса, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле подтвердили нахождение за границей экс-спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о местонахождении Чубайса. «Мы не имеем возможности и желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей. У нас он не работает», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Информация о том, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию, появилась 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле. В Кремле не обратили особого внимания на увольнение Чубайса. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Кремле подтвердили нахождение за границей экс-спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о местонахождении Чубайса. «Мы не имеем возможности и желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей. У нас он не работает», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Информация о том, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию, появилась 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле. В Кремле не обратили особого внимания на увольнение Чубайса.