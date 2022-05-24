Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков лично изучал характеристики кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Исполняющих обязанности руководителей ГИБДД города Челябинска и управления ГИБДД по Челябинской области, которым предстоит возглавить ведомства, представят личному составу в пятницу, 27 мая. Врио начальника областной госавтоинспеции станет Иван Путков, городской — Александр Гайде. Об этом URA.RU cообщил начальник ГУ МВД по региону, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

«Нам важно, чтобы это были достойные офицеры, которые будут профессионально исполнять свои должностные обязанности, пользоваться уважением в коллективе и вызывать доверие у граждан. Иван Александрович Путков — однозначно лучший кандидат, он возглавит областное ведомство, городское, пока также с приставкой врио, Александр Гайде. Личному составу представлю их 27 мая», — рассказал Михаил Скоков.

Полковник полиции Иван Путков занимает пост заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Челябинской области, ранее работал в ГИБДД командиром областного полка ДПС. Его характеризуют как грамотного и порядочного человека, уважаемого в коллективе. Находился в командировках в горячих точках.

Александр Гайде руководит полком ДПС ГИБДД УМВД по Челябинску. Работает в структуре на разных должностях с 2003 года и имеет большое влияние в ведомстве.

Ранее в отставку ушли сначала начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков, затем — начальник областного УГИБДД Андрей Харцызов. Оба вышли на пенсию.

Полковник полиции Иван Путков ГУ МВД по Челябинской области