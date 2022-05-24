Организатор раскрыл, кто может заменить Урганта на «Ночи музыки»

25 мая 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Ural Music Night-2022 пройдет 24 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Ивана Урганта, который отказался вести екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки», могут заменить спортивный комментатор Дмитрий Губерниев или певица Полина Фаворская — экс-солистка группы «Серебро», ныне занимающаяся сольной карьеры под именем Favlav. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «Кто будет ведущим, конкретно пока не скажу, потому что только на днях мы получили ответ от Ивана, что он не сможет приехать. Начали поднимать другие варианты, думаем, смотрим. По практике могу назвать, что несколько раз вел фестиваль Дмитрий Губерниев, с ним уже был на этот счет разговор, но это было давно и разговор был гипотетическим. Также как вариант рассматриваем кандидатура Полины Фаворской, она была ведущей в прошлом году», — уточнил Григорий Колмогоров. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила в своем telegram-канале, что, по ее источникам, вести фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге будет Иван Ургант. Телеведущий в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию. Шоумен подтвердил, что получал приглашение от организаторов проекта, но не смог принять его, потому что занят.

Ивана Урганта, который отказался вести екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки», могут заменить спортивный комментатор Дмитрий Губерниев или певица Полина Фаворская — экс-солистка группы «Серебро», ныне занимающаяся сольной карьеры под именем Favlav. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «Кто будет ведущим, конкретно пока не скажу, потому что только на днях мы получили ответ от Ивана, что он не сможет приехать. Начали поднимать другие варианты, думаем, смотрим. По практике могу назвать, что несколько раз вел фестиваль Дмитрий Губерниев, с ним уже был на этот счет разговор, но это было давно и разговор был гипотетическим. Также как вариант рассматриваем кандидатура Полины Фаворской, она была ведущей в прошлом году», — уточнил Григорий Колмогоров. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила в своем telegram-канале, что, по ее источникам, вести фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге будет Иван Ургант. Телеведущий в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию. Шоумен подтвердил, что получал приглашение от организаторов проекта, но не смог принять его, потому что занят.