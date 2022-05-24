Из-за отпуска Куйвашева VIP проигнорировали важную стройку. Отдуваться пришлось инженерам

25 мая 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

В планах у строителей — установить еще более 300 таких же балок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его заместители и глава свердловского минтранса Василий Старков, вопреки ожиданиям, не приехали на укладку первой пролетной балки на строящейся мегаразвязке у концерна «Калина». По словам источника URA.RU, это связано с отменой визита на стройку губернатора Евгения Куйвашева, у которого последний день отпуска. О том, что Орлов и Старков, а также гендиректор подрядчика — «АльмакорГруп» — Алексей Афонский утром 25 мая приедут на стройку, накануне днем сообщила пресс-служба горадминистрации. Через несколько часов фамилия Орлова пропала из списка гостей. «Раз губернатор не едет, то и главе там делать нечего. Старкова, видимо, тоже не будет», — тогда же предупредил собеседник агентства во власти. Так и вышло: журналистов на объекте встречали только инженеры, для которых общение со СМИ — диковинка. В присутствии камер рабочие установили первую из более чем 300 пролетных балок. Ее длина — 21 метр, вес — 31 тонна. «Задача балок — удерживать транспортный поток», — объяснил заместитель главного инженера. Новость по теме В постоянном месте пробок в Екатеринбурге начали строить мост. Видео В разговоре с URA.RU Василий Старков объяснил свое отсутствие иначе. По его словам, он выезжал на другой проблемный объект — среднеуральскую плотину, на которой власти стараются обеспечить нормальное движение транспорта. «Хорошее дело — балки, „Калина“. Все в процессе, ребята реализуют. Но для обеспечения транспортной безопасности пришлось уехать в Среднеуральск, где у меня прошло рабочее совещание», — сказал Старков. А у Алексея Орлова в этом момент были встречи в администрации. Реконструкция развязки у «Калины» считается областными властями одним из ключевых проектов в Екатеринбурге. Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке. Из-за ремонта движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта в Екатеринбурге перекрыто на год — до 31 января 2023 года. Окончание работ намечено на 2024 год. Вес одной пролетной балки — 31 тонна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Реконструкция мегаразвязки разделена на четыре этапа. Срок ее завершения — конец 2024-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его заместители и глава свердловского минтранса Василий Старков, вопреки ожиданиям, не приехали на укладку первой пролетной балки на строящейся мегаразвязке у концерна «Калина». По словам источника URA.RU, это связано с отменой визита на стройку губернатора Евгения Куйвашева, у которого последний день отпуска. О том, что Орлов и Старков, а также гендиректор подрядчика — «АльмакорГруп» — Алексей Афонский утром 25 мая приедут на стройку, накануне днем сообщила пресс-служба горадминистрации. Через несколько часов фамилия Орлова пропала из списка гостей. «Раз губернатор не едет, то и главе там делать нечего. Старкова, видимо, тоже не будет», — тогда же предупредил собеседник агентства во власти. Так и вышло: журналистов на объекте встречали только инженеры, для которых общение со СМИ — диковинка. В присутствии камер рабочие установили первую из более чем 300 пролетных балок. Ее длина — 21 метр, вес — 31 тонна. «Задача балок — удерживать транспортный поток», — объяснил заместитель главного инженера. В разговоре с URA.RU Василий Старков объяснил свое отсутствие иначе. По его словам, он выезжал на другой проблемный объект — среднеуральскую плотину, на которой власти стараются обеспечить нормальное движение транспорта. «Хорошее дело — балки, „Калина“. Все в процессе, ребята реализуют. Но для обеспечения транспортной безопасности пришлось уехать в Среднеуральск, где у меня прошло рабочее совещание», — сказал Старков. А у Алексея Орлова в этом момент были встречи в администрации. Реконструкция развязки у «Калины» считается областными властями одним из ключевых проектов в Екатеринбурге. Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке. Из-за ремонта движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта в Екатеринбурге перекрыто на год — до 31 января 2023 года. Окончание работ намечено на 2024 год.