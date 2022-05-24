24 мая 2022

Задержанному ФСБ главе челябинского района выбрали преемника

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Байдавлету Тайбергенову в Ленинском суде Магнитогорска. Челябинская область, тайбергенов байдавлет
Место арестованного Байдавлета Тайбергенова займет его заместитель Татьяна Гудкова Фото:

Агаповский район Челябинской области временно возглавила Татьяна Гудкова. Такое решение приняло 25 мая собрание депутатов. Руководивший муниципалитетом Байдавлет Тайбергенов 23 мая был задержан ФСБ по подозрению в миллионных взятках.

«Гудкова, в ранге заместителя главы района, возглавляла управление финансов. За нее в качестве временного руководителя района единогласно проголосовали собравшиеся на очередную сессию депутаты. Также они приняли отставку Тайбергенова», — пояснил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«Гудкова очень грамотный специалист, который понимает все ключевые направления работы администрации. Что немаловажно, она равноудалена от всех групп влияния в районе, который и до ареста главы был очень сложным в политическом плане. Отсутствие собственных политических амбиций позволит ей сфокусироваться непосредственно на работе», — пояснил также выбор народных избранников источник URA.RU в районном собрании.

В отношении Тайбергенова расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации порядка 1 млн рублей за совершение действий по заключению договоров аренды земли. Он признал получение взятки, и, не дожидаясь решения депутатов, подал заявление об увольнении. Накануне суд в Магнитогорске отправил его в СИЗО до 20 июля.

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Агаповский район Челябинской области временно возглавила Татьяна Гудкова. Такое решение приняло 25 мая собрание депутатов. Руководивший муниципалитетом Байдавлет Тайбергенов 23 мая был задержан ФСБ по подозрению в миллионных взятках. «Гудкова, в ранге заместителя главы района, возглавляла управление финансов. За нее в качестве временного руководителя района единогласно проголосовали собравшиеся на очередную сессию депутаты. Также они приняли отставку Тайбергенова», — пояснил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин. «Гудкова очень грамотный специалист, который понимает все ключевые направления работы администрации. Что немаловажно, она равноудалена от всех групп влияния в районе, который и до ареста главы был очень сложным в политическом плане. Отсутствие собственных политических амбиций позволит ей сфокусироваться непосредственно на работе», — пояснил также выбор народных избранников источник URA.RU в районном собрании. В отношении Тайбергенова расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации порядка 1 млн рублей за совершение действий по заключению договоров аренды земли. Он признал получение взятки, и, не дожидаясь решения депутатов, подал заявление об увольнении. Накануне суд в Магнитогорске отправил его в СИЗО до 20 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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