Задержанному ФСБ главе челябинского района выбрали преемника

Место арестованного Байдавлета Тайбергенова займет его заместитель Татьяна Гудкова Фото: Илья Московец © URA.RU

Агаповский район Челябинской области временно возглавила Татьяна Гудкова. Такое решение приняло 25 мая собрание депутатов. Руководивший муниципалитетом Байдавлет Тайбергенов 23 мая был задержан ФСБ по подозрению в миллионных взятках.

«Гудкова, в ранге заместителя главы района, возглавляла управление финансов. За нее в качестве временного руководителя района единогласно проголосовали собравшиеся на очередную сессию депутаты. Также они приняли отставку Тайбергенова», — пояснил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«Гудкова очень грамотный специалист, который понимает все ключевые направления работы администрации. Что немаловажно, она равноудалена от всех групп влияния в районе, который и до ареста главы был очень сложным в политическом плане. Отсутствие собственных политических амбиций позволит ей сфокусироваться непосредственно на работе», — пояснил также выбор народных избранников источник URA.RU в районном собрании.

В отношении Тайбергенова расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации порядка 1 млн рублей за совершение действий по заключению договоров аренды земли. Он признал получение взятки, и, не дожидаясь решения депутатов, подал заявление об увольнении. Накануне суд в Магнитогорске отправил его в СИЗО до 20 июля.