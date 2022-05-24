Байдавлет Тайбергенов полностью признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил под стражу до 20 июля главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, который обвиняется в получении взяток. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Тайбергенов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, на свободе может скрыться от органов следствия или оказать давление на свидетелей, оснований для избрания иной меры пресечения не имеется», — сообщил в суде прокурор в поддержку ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Сам чиновник и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу регистрации в доме, где он живет с супругой. Однако следователь в ответ на это сообщил, что у супруги есть возможность пользоваться телефоном и интернетом, поэтому находиться в одном помещении они не могут.

В результате суд ходатайство удовлетворил: мера пресечения избрана на 1 месяц 27 суток — до 20 июля 2022 года. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее адвокат Тайбергенова отметила, что он намерен заключить соглашение о сотрудничестве со следствием. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он за два года получил от предпринимателя более миллиона рублей деньгами и имуществом за предоставление в аренду земельных участков. Задержали чиновника сотрудники УФСБ по Челябинской области. Тайбергенов уже написал заявление об отставке, информацию об этом он подтвердил в суде.