Володин ответил Минфину США фразой Путина

Вячеслав Володин заявил, что будет оплачивать долг США в рублях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет рассчитываться за внешний долг США в рублях из-за решения американского Минфина не продлевать лицензию на оплату. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого президент РФ Владимир Путин аналогично потребовал Запад оплачивать российский газ в рублях.

По словам Володина, запретив выплаты в долларах, Вашингтон пытается создать проблемы России. «Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что этому поспособствует укрепление российской валюты и опыт расчетов в рублях по газу. Председатель Госдумы уверил, что у России есть все необходимые средства для выплаты долга.

Ранее Минфин США отказался продлевать срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг, заявило Министерство финансов США. России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая. Если она этого не сделает, то ей будет грозить технический дефолт.

Владимир Путин подписал указ, обязывающий недружественные страны платить за российский газ в рублях. Болгария, Польша и Финляндия отказались это делать, после чего «Газпром» перестал поставлять им газ, передает «Национальная служба новостей». Ряд стран, в частности, Греция и Венгрия согласились платить по новой схеме, передает RT.