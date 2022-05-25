Евро и доллар снова рекордно обвалились

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Доллар обновил рекорд 2018 года Фото:

Курс доллара на Московской бирже впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей. Европейская валюта обвалилась ниже 58 рублей, обновив рекорд июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

«Евро — ниже 58 рублей. Доллар — ниже 56 рублей. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,28%, индекс РТС — на 0,15%», — указано на сайте Мосбиржи.

Днем ранее доллар опустился до 57 рублей. Это рекорд с марта 2018 года. Европейская валюта также упала — до 58,71 рубля (минус 1,1%). Финансовый аналитик Наталья Мильчакова объясняла, что курс доллара падает из-за низкого спроса населения на валюту и сохраняющихся высоких цен на нефть.

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Курс доллара на Московской бирже впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей. Европейская валюта обвалилась ниже 58 рублей, обновив рекорд июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. «Евро — ниже 58 рублей. Доллар — ниже 56 рублей. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,28%, индекс РТС — на 0,15%», — указано на сайте Мосбиржи. Днем ранее доллар опустился до 57 рублей. Это рекорд с марта 2018 года. Европейская валюта также упала — до 58,71 рубля (минус 1,1%). Финансовый аналитик Наталья Мильчакова объясняла, что курс доллара падает из-за низкого спроса населения на валюту и сохраняющихся высоких цен на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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