Евро и доллар снова рекордно обвалились

Доллар обновил рекорд 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курс доллара на Московской бирже впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей. Европейская валюта обвалилась ниже 58 рублей, обновив рекорд июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

«Евро — ниже 58 рублей. Доллар — ниже 56 рублей. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,28%, индекс РТС — на 0,15%», — указано на сайте Мосбиржи.

Днем ранее доллар опустился до 57 рублей. Это рекорд с марта 2018 года. Европейская валюта также упала — до 58,71 рубля (минус 1,1%). Финансовый аналитик Наталья Мильчакова объясняла, что курс доллара падает из-за низкого спроса населения на валюту и сохраняющихся высоких цен на нефть.