Курганские подростки забрали самокат у ребенка. Момент кражи попал на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская семья с середины апреля ищет подростков, укравших самокат у их дочери. Помимо полиции, родители обратились за помощью в поиске подростков в местные школы, но им отказали. Об этом URA.RU рассказал отец девочки.

«Три подростка 15 апреля украли у моей дочки самокат на площадке. Мы обратились в полицию и в близлежащие школы, чтобы они помогли распространить видео с моментом кражи, вдруг кто-то узнает мальчиков. В 42 школе нам отказали сразу, остальные никак не отреагировали», — объяснил URA.RU отец ребенка.

Директор школы №42 Галина Добрецова подтвердила URA.RU, что отказала мужчине в помощи и распространении ролика. «Школьные группы „ВКонтакте“ предназначены не для этого. Установлением и поиском виновных занимается полиция, а не школа. Еще никто не установил, что это были именно наши дети», — пояснила Добрецова.

В пресс-службе регионального отделения УМВД России URA.RU сообщили, что работа по установлению лиц, совершивших данное противоправное деяние, продолжается. На сегодняшний день материал доследственной проверки находится в надзорных органах.

За достоверную информацию о подростках семья предлагает вознаграждение в две тысячи рублей, гарантируя анонимность. Обратиться с информацией можно на страницу «ВКонтакте» к пользователю Айдар Садирханов. Как объяснили URA.RU родители, дело даже не в самом самокате, а в святой вере в папу, что он поможет и решит проблему.

До этого URA.RU писало, что в Кургане на видео попали дети, ворующие сироп и сахар. Позже один из них вернул похищенное, его семья возместила ущерб.