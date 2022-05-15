Подросток в Кургане, воровавший сироп, вернулся на место кражи

Подросток, обокравший кофейню, вернулся на место преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане подросток, попавший на видео в момент кражи, вернулся в кофейню, где похитил бутылки сиропа и испортил стаканчики. Второй участник преступления на контакт не выходит, рассказали URA.RU хозяева кофе-точки.

«Один из мальчиков обратился к нам в день происшествия, вечером 13 мая. Украденное нам не удалось вернуть, потому что они полностью выпили сиропы и испортили расходники. Но подросток извинился, причину кражи не объяснил. Его родители возместили украденное, заплатив нам три тысячи рублей», — об этом URA.RU сообщили владельцы Cofee in express.

По словам хозяев кофейни, второй подросток и его родители на контакт с ними не идут. «Его мама не берет трубку. Другим она говорит, что ее сын ничего не крал», — рассказали нам владельцы заведения.

Как отметили в кофейне, по данном случаю полиция завела дело на основе публикаций в СМИ и социальных сетях. Редакция направила запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. Нам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что камеры наблюдения ТЦ «Гипер-Сити» засняли момент кражи у кофе-точки. Два подростка украли бутылки сиропа с дозаторами, выпили сироп с сахаром и испортили восемь стаканчиков. Также открыто дело по первому случаю кражи, который совершили несовершеннолетние девочки в той же кофейне.