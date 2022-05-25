Порт Мариуполя полностью разминирован и возобновил работу

25 мая 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

ВСУ заминировали выход из города еще в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В порту Мариуполя завершили мероприятия по разминированию и демилитаризации. Он заработал в повседневном режиме, сообщает Министерство обороны России на сегодняшнем брифинге. «В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — пишут в telegram-канале министерства. Кроме того, на брифинге сообщили, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотных аппаратов, в их числе один «Байрактар ТБ-2». Также сбит один вертолет Ми-8. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления ВСУ, в их числе радиотехнический центр и командный пункт 14 механизированной бригады. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что помощь жителям Донбасса — ее главная цель. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.

В порту Мариуполя завершили мероприятия по разминированию и демилитаризации. Он заработал в повседневном режиме, сообщает Министерство обороны России на сегодняшнем брифинге. «В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — пишут в telegram-канале министерства. Кроме того, на брифинге сообщили, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотных аппаратов, в их числе один «Байрактар ТБ-2». Также сбит один вертолет Ми-8. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления ВСУ, в их числе радиотехнический центр и командный пункт 14 механизированной бригады. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что помощь жителям Донбасса — ее главная цель. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.