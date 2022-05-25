Порт Мариуполя полностью разминирован и возобновил работу

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, война, разрушения, обстрел, СВО, город мариуполь
ВСУ заминировали выход из города еще в апреле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В порту Мариуполя завершили мероприятия по разминированию и демилитаризации. Он заработал в повседневном режиме, сообщает Министерство обороны России на сегодняшнем брифинге.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — пишут в telegram-канале министерства.

Кроме того, на брифинге сообщили, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотных аппаратов, в их числе один «Байрактар ТБ-2». Также сбит один вертолет Ми-8. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления ВСУ, в их числе радиотехнический центр и командный пункт 14 механизированной бригады.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что помощь жителям Донбасса — ее главная цель. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.

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В порту Мариуполя завершили мероприятия по разминированию и демилитаризации. Он заработал в повседневном режиме, сообщает Министерство обороны России на сегодняшнем брифинге. «В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — пишут в telegram-канале министерства. Кроме того, на брифинге сообщили, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотных аппаратов, в их числе один «Байрактар ТБ-2». Также сбит один вертолет Ми-8. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления ВСУ, в их числе радиотехнический центр и командный пункт 14 механизированной бригады. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что помощь жителям Донбасса — ее главная цель. За три месяца вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов, среди которых и Мариуполь. Военные говорят, что следующими целями станет освобождение Одессы и Николаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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