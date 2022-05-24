Сотовый оператор раскрыл зарубежных партнеров пермского бизнеса

Бизнесмены из Перми стали чаще звонить зарубежным контрагентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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С начала года резко увеличилось количество бизнесменов Пермского края, ведущих переговоры с зарубежными компаниями. По данным сотового оператора «МегаФон», в основном партнерские отношения завязываются у пермяков с представителями азиатских стран.

«Число предпринимателей региона, ведущих переговоры с зарубежными коллегами, увеличилось почти на 30%. Такие данные получили специалисты „МегаФона“ на основе анализа обезличенных данных по международным звонкам. Наибольший интерес у пермских компаний вызывает Азия — активность по этому направлению увеличилась в 4,4 раза», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».

По данным компании, среди азиатских стран наибольший объем звонков зафиксирован с Китаем. На второе место поднялась Япония, потеснив Вьетнам, популярный в прошлом году. Кроме того, активные переговоры ведутся с представителями СНГ и Ближнего Востока — число контактов выросло на 45% и 41% соответственно. Количество абонентов, звонящих в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан, увеличилось на 74%. На ближневосточном направлении пермские предприниматели выбирают ОАЭ и Турцию. Всего в сферу деловых интересов пермяков входит более 70 стран.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что власти будут помогать местным предпринимателям в продвижении их товаров на рынках Азии. URA.RU рассказывало также, что пермский завод «Живая вода» поставляет в Узбекистан автоматы по очистке и продаже воды, а турецкий бренд Koton открыл свой первый в Перми магазин.

Иностранные компании ранее начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Российские предприниматели активно ищут новых зарубежных партнеров в странах Азии и Латинской Америки.