В пермском ТЦ открылся магазин популярного турецкого бренда

В ТРЦ «Планета» — новый магазин одежды Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Первый в Перми магазин популярного турецкого бренда Koton открылся в ТРЦ «Планета». Об этом сообщили в группе ТРЦ в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас открылся Koton. Турецкое качество и модные тенденции идеально сочетаются в одежде и аксессуарах бренда», — указано в сообществе.

В магазине представлена женская, мужская, детская одежда и аксессуары. В коллекции есть как базовые модели, так и актуальные тренды. Отдел расположен на первом этаже ТРК «Планета» (Шоссе космонавтов, 162б) рядом со входом №3.

Турецкий бренд может стать заменой ушедшим брендам в связи с санкциями. В Перми в марте закрылись магазины одежды Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных ТЦ.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».