Песков: президент следит за ситуацией на валютном рынке

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Президент РФ Владимир Путин еженедельно следит за ситуацией на валютном рынке, заявил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин еженедельно на совещаниях с правительством уделяет внимание теме «сильного рубля». Кроме того, она находится в сфере особого внимания кабмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, которые президент проводит еженедельно. Усиление рубля — это, безусловно, повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим. Макроэкономическая стабильность обеспечивается», — заявил Песков.

Утром 25 мая доллар сегодня утром опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. Евро впервые с 2015 года упал ниже 58 рублей.

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Президент РФ Владимир Путин еженедельно на совещаниях с правительством уделяет внимание теме «сильного рубля». Кроме того, она находится в сфере особого внимания кабмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, которые президент проводит еженедельно. Усиление рубля — это, безусловно, повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим. Макроэкономическая стабильность обеспечивается», — заявил Песков. Утром 25 мая доллар сегодня утром опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. Евро впервые с 2015 года упал ниже 58 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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