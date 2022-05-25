Песков: президент следит за ситуацией на валютном рынке

Президент РФ Владимир Путин еженедельно следит за ситуацией на валютном рынке, заявил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин еженедельно на совещаниях с правительством уделяет внимание теме «сильного рубля». Кроме того, она находится в сфере особого внимания кабмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, которые президент проводит еженедельно. Усиление рубля — это, безусловно, повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим. Макроэкономическая стабильность обеспечивается», — заявил Песков.
Утром 25 мая доллар сегодня утром опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. Евро впервые с 2015 года упал ниже 58 рублей.
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