Песков: президент следит за ситуацией на валютном рынке

25 мая 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин еженедельно следит за ситуацией на валютном рынке, заявил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин еженедельно на совещаниях с правительством уделяет внимание теме «сильного рубля». Кроме того, она находится в сфере особого внимания кабмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, которые президент проводит еженедельно. Усиление рубля — это, безусловно, повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим. Макроэкономическая стабильность обеспечивается», — заявил Песков. Утром 25 мая доллар сегодня утром опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. Евро впервые с 2015 года упал ниже 58 рублей.

Президент РФ Владимир Путин еженедельно на совещаниях с правительством уделяет внимание теме «сильного рубля». Кроме того, она находится в сфере особого внимания кабмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, которые президент проводит еженедельно. Усиление рубля — это, безусловно, повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим. Макроэкономическая стабильность обеспечивается», — заявил Песков. Утром 25 мая доллар сегодня утром опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. Евро впервые с 2015 года упал ниже 58 рублей.