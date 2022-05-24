Биография Сергея Романова была удалена с сайта думы
Из-за технического сбоя с сайта Тюменской областной думы пропали данные о депутате Сергее Романове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парламента. При этом ранее стало известно о планах Романова покинуть думу.
«В результате технического инцидента в мае 2022 года пострадала структура портала Тюменской областной думы. Произошла блокировка ряда функций, часть информации была утрачена», — рассказали URA.RU в пресс-службе парламента.
Такой ответ агентство получило на вопрос, почему на сайте думы во вкладке «Депутаты» отсутствует информация о единороссе Сергее Романове (нет ее там и по сей день). Как ранее сообщало URA.RU, по данным источника в июне депутат, имеющий недвижимость за границей, планирует сдать мандат по семейным обстоятельствам.
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