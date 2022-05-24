24 мая 2022

В тюменской думе объяснили удаление данных о депутате. Они пропали после слухов о его уходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, романов сергей
Биография Сергея Романова была удалена с сайта думы Фото:

Из-за технического сбоя с сайта Тюменской областной думы пропали данные о депутате Сергее Романове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парламента. При этом ранее стало известно о планах Романова покинуть думу.

«В результате технического инцидента в мае 2022 года пострадала структура портала Тюменской областной думы. Произошла блокировка ряда функций, часть информации была утрачена», — рассказали URA.RU в пресс-службе парламента.

Такой ответ агентство получило на вопрос, почему на сайте думы во вкладке «Депутаты» отсутствует информация о единороссе Сергее Романове (нет ее там и по сей день). Как ранее сообщало URA.RU, по данным источника в июне депутат, имеющий недвижимость за границей, планирует сдать мандат по семейным обстоятельствам.

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Из-за технического сбоя с сайта Тюменской областной думы пропали данные о депутате Сергее Романове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парламента. При этом ранее стало известно о планах Романова покинуть думу. «В результате технического инцидента в мае 2022 года пострадала структура портала Тюменской областной думы. Произошла блокировка ряда функций, часть информации была утрачена», — рассказали URA.RU в пресс-службе парламента. Такой ответ агентство получило на вопрос, почему на сайте думы во вкладке «Депутаты» отсутствует информация о единороссе Сергее Романове (нет ее там и по сей день). Как ранее сообщало URA.RU, по данным источника в июне депутат, имеющий недвижимость за границей, планирует сдать мандат по семейным обстоятельствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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