В тюменской думе объяснили удаление данных о депутате. Они пропали после слухов о его уходе

25 мая 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Биография Сергея Романова была удалена с сайта думы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Из-за технического сбоя с сайта Тюменской областной думы пропали данные о депутате Сергее Романове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парламента. При этом ранее стало известно о планах Романова покинуть думу. «В результате технического инцидента в мае 2022 года пострадала структура портала Тюменской областной думы. Произошла блокировка ряда функций, часть информации была утрачена», — рассказали URA.RU в пресс-службе парламента. Такой ответ агентство получило на вопрос, почему на сайте думы во вкладке «Депутаты» отсутствует информация о единороссе Сергее Романове (нет ее там и по сей день). Как ранее сообщало URA.RU, по данным источника в июне депутат, имеющий недвижимость за границей, планирует сдать мандат по семейным обстоятельствам.

Из-за технического сбоя с сайта Тюменской областной думы пропали данные о депутате Сергее Романове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парламента. При этом ранее стало известно о планах Романова покинуть думу. «В результате технического инцидента в мае 2022 года пострадала структура портала Тюменской областной думы. Произошла блокировка ряда функций, часть информации была утрачена», — рассказали URA.RU в пресс-службе парламента. Такой ответ агентство получило на вопрос, почему на сайте думы во вкладке «Депутаты» отсутствует информация о единороссе Сергее Романове (нет ее там и по сей день). Как ранее сообщало URA.RU, по данным источника в июне депутат, имеющий недвижимость за границей, планирует сдать мандат по семейным обстоятельствам.