Сергей Романов (на фото — справа) уйдет из облдумы в июне Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов откажется от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента. По словам инсайдера, народный избранник уйдет из думы в июне.

«Романов напишет заявление об отказе от мандата. Ожидается, что официально об уходе будет объявлено в июне. Причина — семейные обстоятельства», — рассказал источник.

Агентство обратилось за комментарием в управление информполитики регионального парламента. Там ответили, что не обладают информацией о будущем депутата.

Ранее URA.RU писало, что Романов активно покупал недвижимость за рубежом. Так, в 2020 году народный избранник приобрел квартиру в Испании, а в 2021 году — в Таиланде.