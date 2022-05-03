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Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов откажется от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента. По словам инсайдера, народный избранник уйдет из думы в июне. «Романов напишет заявление об отказе от мандата. Ожидается, что официально об уходе будет объявлено в июне. Причина — семейные обстоятельства», — рассказал источник. Агентство обратилось за комментарием в управление информполитики регионального парламента. Там ответили, что не обладают информацией о будущем депутата. Ранее URA.RU писало, что Романов активно покупал недвижимость за рубежом. Так, в 2020 году народный избранник приобрел квартиру в Испании, а в 2021 году — в Таиланде.