Минфин: Россия продолжит платить по госдолгу в рублях

Выплаты по госдолгу будут осуществляться в рублях с последующей конвертацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия и дальше продолжит платить государственный долг в национальной валюте — рублях, которые потом будут конвертироваться в другие валюты. Такое заявление размещено на официальном сайте Министерства финансов РФ.

«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства», — говорится в сообщении.

Ведомство особо подчеркивает, что нынешняя ситуация — не одно и то же с дефолтом 1998 года. Тогда России не хватало денег на погашение своих долгов. «Сейчас деньги есть и готовность платить тоже присутствует», — отметили в Минфине.

Золотовалютные резервы России на более чем 400 млрд долларов заморозили страны Запада. Это случилось после объявления Владимиром Путиным специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава Минфина России Антон Силуанов высказался о возможности объявления технического дефолта в стране. При этом обычный дефолт означает неспособность выполнить свои обязательства, а у России есть деньги на валютных счетах и возможность платить, но в рублях.