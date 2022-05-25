Минфин: Россия продолжит платить по госдолгу в рублях

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Выплаты по госдолгу будут осуществляться в рублях с последующей конвертацией Фото:
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Россия и дальше продолжит платить государственный долг в национальной валюте — рублях, которые потом будут конвертироваться в другие валюты. Такое заявление размещено на официальном сайте Министерства финансов РФ.

«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства», — говорится в сообщении.

Ведомство особо подчеркивает, что нынешняя ситуация — не одно и то же с дефолтом 1998 года. Тогда России не хватало денег на погашение своих долгов. «Сейчас деньги есть и готовность платить тоже присутствует», — отметили в Минфине.

Золотовалютные резервы России на более чем 400 млрд долларов заморозили страны Запада. Это случилось после объявления Владимиром Путиным специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава Минфина России Антон Силуанов высказался о возможности объявления технического дефолта в стране. При этом обычный дефолт означает неспособность выполнить свои обязательства, а у России есть деньги на валютных счетах и возможность платить, но в рублях.

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Россия и дальше продолжит платить государственный долг в национальной валюте — рублях, которые потом будут конвертироваться в другие валюты. Такое заявление размещено на официальном сайте Министерства финансов РФ. «Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства», — говорится в сообщении. Ведомство особо подчеркивает, что нынешняя ситуация — не одно и то же с дефолтом 1998 года. Тогда России не хватало денег на погашение своих долгов. «Сейчас деньги есть и готовность платить тоже присутствует», — отметили в Минфине. Золотовалютные резервы России на более чем 400 млрд долларов заморозили страны Запада. Это случилось после объявления Владимиром Путиным специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава Минфина России Антон Силуанов высказался о возможности объявления технического дефолта в стране. При этом обычный дефолт означает неспособность выполнить свои обязательства, а у России есть деньги на валютных счетах и возможность платить, но в рублях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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