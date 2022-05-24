Власти Кургана выставили на аукцион нежилое здание за 26 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков

Городские власти выставили на аукцион нежилое здание, в котором муниципальные работники боялись работать из-за его аварийного состояния. Стоимость продажи более 26 миллионов рублей. Информация размещена на сайте «Торги России».

«Лот №1718404. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 49, нежилое здание, 2 этажа, кадастровый номер: 45:25:070309:2850, общей площадью 1 475,6 кв. м. Начальная цена 26 150 000 рублей», — говорится в документе. Организатором торгов выступил департамент финансов и имущества администрации Кургана.

В здании по улице Куйбышева, 49, долгое время располагалась школа №33. После ликвидации учебного заведения в 2015 году здесь был открыт центр военно-патриотического воспитания, однако позже организация переехала в другое помещение. В 2017 году административно-технической инспекцией Кургана было установлено недопустимое состояние наружных несущих стен здания. Однако, несмотря на это, в аварийном здании продолжали работать сотрудники муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета школ №2 города Кургана». После ремонта часть здания была предоставлена общественной организации «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина». В 2021 году здание включили в план приватизации муниципального имущества, после чего белорусский национально-культурный центр выселили из помещения.

В Кургане выставили на продажу нежилое здание общей площадью 1 475,6 кв. м за 26 миллионов рублей Фото: сайт «Торги России»