Суд отпустил фигурантку дела об изнасиловании школьницы

Оксане Гортинской разрешили выйти из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фигурантку дела об изнасиловании несовершеннолетней Оксану Гортинскую выпустили из СИЗО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда, где проходило заседание.

«В отношении Оксаны Гортинской избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил представитель пресс-службы. Он подчеркнул, что, по решению суда, Гортинская не может общаться с фигурантами своего уголовного дела, а также со свидетелями.

Дело об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге заведено против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. Всех троих задержали в съемной квартире. Собачева отпустили из СИЗО и позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.