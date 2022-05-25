Суд отпустил фигурантку дела об изнасиловании школьницы

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Оксане Гортинской разрешили выйти из СИЗО Фото:

Фигурантку дела об изнасиловании несовершеннолетней Оксану Гортинскую выпустили из СИЗО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда, где проходило заседание.

«В отношении Оксаны Гортинской избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил представитель пресс-службы. Он подчеркнул, что, по решению суда, Гортинская не может общаться с фигурантами своего уголовного дела, а также со свидетелями.

Дело об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге заведено против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. Всех троих задержали в съемной квартире. Собачева отпустили из СИЗО и позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.

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Фигурантку дела об изнасиловании несовершеннолетней Оксану Гортинскую выпустили из СИЗО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда, где проходило заседание. «В отношении Оксаны Гортинской избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил представитель пресс-службы. Он подчеркнул, что, по решению суда, Гортинская не может общаться с фигурантами своего уголовного дела, а также со свидетелями. Дело об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге заведено против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. Всех троих задержали в съемной квартире. Собачева отпустили из СИЗО и позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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