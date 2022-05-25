Кудрин объяснил, почему падают доллар и евро

25 мая 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Глава Счетной палаты назвал одной из причин укрепления рубля отмену бюджетного правила Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Рубль продолжает укрепляться даже в условиях постоянного санкционного давления. Такое поведение валюты связано, в том числе, с отменой бюджетного правила (наложение длительных ограничений на показатели бюджетной политики — прим. ред.) на этот год. Такой вывод сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе пленарного заседания. «На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано, в том числе, с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — сказал он в ходе выступления в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко также отмечал укрепление рубля. Одной из основных причин президент России назвал переход в торговле на расчет в российской валюте.

Рубль продолжает укрепляться даже в условиях постоянного санкционного давления. Такое поведение валюты связано, в том числе, с отменой бюджетного правила (наложение длительных ограничений на показатели бюджетной политики — прим. ред.) на этот год. Такой вывод сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе пленарного заседания. «На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано, в том числе, с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — сказал он в ходе выступления в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко также отмечал укрепление рубля. Одной из основных причин президент России назвал переход в торговле на расчет в российской валюте.