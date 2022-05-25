Кудрин объяснил, почему падают доллар и евро

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Всероссийский форум
Глава Счетной палаты назвал одной из причин укрепления рубля отмену бюджетного правила Фото:
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Рубль продолжает укрепляться даже в условиях постоянного санкционного давления. Такое поведение валюты связано, в том числе, с отменой бюджетного правила (наложение длительных ограничений на показатели бюджетной политики — прим. ред.) на этот год. Такой вывод сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе пленарного заседания.

«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано, в том числе, с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — сказал он в ходе выступления в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко также отмечал укрепление рубля. Одной из основных причин президент России назвал переход в торговле на расчет в российской валюте.

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Рубль продолжает укрепляться даже в условиях постоянного санкционного давления. Такое поведение валюты связано, в том числе, с отменой бюджетного правила (наложение длительных ограничений на показатели бюджетной политики — прим. ред.) на этот год. Такой вывод сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе пленарного заседания. «На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано, в том числе, с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — сказал он в ходе выступления в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко также отмечал укрепление рубля. Одной из основных причин президент России назвал переход в торговле на расчет в российской валюте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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