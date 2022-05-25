Политик из Ярославля получил выговор за шутку о погибшем сапере

25 мая 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

После шутки про погибшего сапера в Telegram Андрей Колядин попал под шквал критики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вице-губернатор Ярославской области по внутренней политике Андрей Колядин получил выговор от врио губернатора Михаила Евраева. Виной всему пост в его telegram-канале о погибшем в ходе спецоперации на Украине сапере, сообщила исполняющая обязанности начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Анна Калугина. «26 апреля [Андрей Колядин] написал, что приехал в Переславль-Залесский на съезд муниципальных образований из Ростова, „где хоронили парня, погибшего в Украине“. „Футболиста, балагура и сапера… Последнее оказалось летальным“, — сообщил тогда замгубернатора», — пишет «Коммерсант» . Сейчас пост в Telegram удален, как и весь канал Колядина. В ближайшее время он не планирует его восстанавливать. Многие раскритиковали чиновника, расценив такое сообщение как издевку над гибелью российских военнослужащих. Россия начала спецоперацию в конце февраля. В ее ходе саперы сыграли важную роль. Солдаты ВСУ минировали оставляемые территории. Российским саперам, в частности, пришлось разминировать завод «Азовсталь» и порт Мариуполя в ДНР. В ЛНР ВСУ минировали дома в населенных пунктах, откуда отступали.

Вице-губернатор Ярославской области по внутренней политике Андрей Колядин получил выговор от врио губернатора Михаила Евраева. Виной всему пост в его telegram-канале о погибшем в ходе спецоперации на Украине сапере, сообщила исполняющая обязанности начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Анна Калугина. «26 апреля [Андрей Колядин] написал, что приехал в Переславль-Залесский на съезд муниципальных образований из Ростова, „где хоронили парня, погибшего в Украине“. „Футболиста, балагура и сапера… Последнее оказалось летальным“, — сообщил тогда замгубернатора», — пишет «Коммерсант». Сейчас пост в Telegram удален, как и весь канал Колядина. В ближайшее время он не планирует его восстанавливать. Многие раскритиковали чиновника, расценив такое сообщение как издевку над гибелью российских военнослужащих. Россия начала спецоперацию в конце февраля. В ее ходе саперы сыграли важную роль. Солдаты ВСУ минировали оставляемые территории. Российским саперам, в частности, пришлось разминировать завод «Азовсталь» и порт Мариуполя в ДНР. В ЛНР ВСУ минировали дома в населенных пунктах, откуда отступали.