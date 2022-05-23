Казаки ЛНР: боевики ВСУ минировали жилые дома при отступлении

24 мая 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ минировали дома и социальные объекты при остступлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили. Об этом рассказали Луганские казаки из состава армии ЛНР. «Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать», — рассказал казак в беседе с РИА «Новости». В частности, по его словам, были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили. Об этом рассказали Луганские казаки из состава армии ЛНР. «Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать», — рассказал казак в беседе с РИА «Новости». В частности, по его словам, были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).