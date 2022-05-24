Nike в Тюмени попал в число точек, закрытых в РФ раньше всех. Фото

25 мая 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Nike в Тюмени закрыт на неопределенный срок, хотя в других городах магазины еще работают Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магазин Nike в Тюмени вошел в число тех торговых точек компании, которые в России закрылись раньше аналогичных корнеров в других городах. Такие данные представлены на сайте бренда. Из 14 городов, в которых представлены магазины Nike, продажи уже прекращены в семи. «Часть наших магазинов и сайт временно прекратили работу. Временно закрыты точки в Тюмени, Сочи, Самаре, Новосибирске, Перми, Красноярске, Нижнем Новгороде», — такая информация размещена на сайте бренда Nike. Магазины еще продолжают работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске, Барнауле и Ростове-на-Дону. При этом, по заявлению компании, скоро закроются и они: бренд не продлил соглашение со своим франчайзи из-за невозможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в Россию. Магазины сети полностью закроются после продажи всех товаров в наличии. В Тюмени Nike был представлен в торговом центре «Кристалл». Сейчас на магазине размещено объявление о закрытии, и указан номер, по которому можно решить вопросы об отмене и возврате товара. Закрыты в ТЦ и другие крупные торговые точки. Nike вошел в число крупных брендов одежды и обуви, чьи магазины закрылись в Тюмени и в целом по стране после начала спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, цель России — демилитаризация и денацификация соседнего государства. После старта спецоперации на РФ были наложены многочисленные санкции, а некоторые западные компании стали прекращать поставки товаров на территорию страны и закрывать свои представительства. В ТЦ «Кристалл» остаются закрытыми и другие магазины крупных брендов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Магазин Nike в Тюмени вошел в число тех торговых точек компании, которые в России закрылись раньше аналогичных корнеров в других городах. Такие данные представлены на сайте бренда. Из 14 городов, в которых представлены магазины Nike, продажи уже прекращены в семи. «Часть наших магазинов и сайт временно прекратили работу. Временно закрыты точки в Тюмени, Сочи, Самаре, Новосибирске, Перми, Красноярске, Нижнем Новгороде», — такая информация размещена на сайте бренда Nike. Магазины еще продолжают работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске, Барнауле и Ростове-на-Дону. При этом, по заявлению компании, скоро закроются и они: бренд не продлил соглашение со своим франчайзи из-за невозможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в Россию. Магазины сети полностью закроются после продажи всех товаров в наличии. В Тюмени Nike был представлен в торговом центре «Кристалл». Сейчас на магазине размещено объявление о закрытии, и указан номер, по которому можно решить вопросы об отмене и возврате товара. Закрыты в ТЦ и другие крупные торговые точки. Nike вошел в число крупных брендов одежды и обуви, чьи магазины закрылись в Тюмени и в целом по стране после начала спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, цель России — демилитаризация и денацификация соседнего государства. После старта спецоперации на РФ были наложены многочисленные санкции, а некоторые западные компании стали прекращать поставки товаров на территорию страны и закрывать свои представительства.