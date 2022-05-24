Nike объявил о закрытии всех магазинов на территории России

25 мая 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Магазины Nike будут закрыты после исчерпания запасов товаров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в Россию. Все магазины сети будут закрыты после исчерпания товарных запасов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. «Nike не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию. По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в документе. PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а сам товар находится в дефиците. «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», — заключила она. 24 февраля Россия начала на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Магазины, входящие в Inventive Retail Group — Nike, Street Beat и The North Face — продолжали работу, передает телеканал 360. Некоторые бренды остались под новыми названиями. В частности. так сделал McDonald’s.

Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в Россию. Все магазины сети будут закрыты после исчерпания товарных запасов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. «Nike не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию. По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в документе. PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а сам товар находится в дефиците. «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», — заключила она. 24 февраля Россия начала на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Магазины, входящие в Inventive Retail Group — Nike, Street Beat и The North Face — продолжали работу, передает телеканал 360. Некоторые бренды остались под новыми названиями. В частности. так сделал McDonald’s.