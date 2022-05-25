«Свечу» на фасаде дома №9 по улице Куйбышева закрасили Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэрия Перми объяснила, почему пришлось закрасить арт-объект «Свеча», нарисованный в память об уличном художнике Александре Жуневе. Арт-объект был нарисован на фасаде дома №9 по улице Куйбышева, где ранее располагался печально известный ночной клуб «Хромая лошадь». Закрасить рисунок попросили жильцы дома.

«Изображение свечи на фасаде дома было закрашено по многочисленным просьбам жителей дома», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. Арт-объект «Свеча» был создан в память о Жуневе, скоропостижно скончавшемся в 2018 году. При жизни уличный художник нарисовал на фасаде этого дома арт-объект «Распятый Гагарин», который также был закрашен.

Ночной клуб «Хромая лошадь», который находился в доме по указанному адресу, сгорел в 2009 году. В результате пожара погибли 156 человек. Впоследствии на месте ночного клуба открыли МФЦ «Мои документы». Ранее в центре Перми демонтировали стрит-арт объект «Губка Боб». Картина была написана на электрощитке Александром Жуневым. Теперь она заняла место в музее современного искусства PERMM.