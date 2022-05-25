Путин поддержал предложение ЕР о помощи детям военных

25 мая 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Инициатива «Единой России» не станет большой нагрузкой для регионов, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» распространить региональные меры поддержки семей военных на всю страну. В частности, он согласился с тем, что детям погибших и раненых участников спецоперации РФ стоит назначить выплаты на покупку жилья. Такую инициативу «Единая Россия» уже реализовала в Приморском крае. «Мы недавно по инициативе фракции „Единой России“ на краевом уровне приняли меры поддержки для семей военнослужащих, где каждый ребенок военнослужащего или добровольца получит социальную выплату на приобретение или строительство жилья, если отец погиб или стал инвалидом первой группы при выполнении задач в ходе СВО», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Его слова приводит официальный сайт «Единой России». Путин поручил распространить эту инициативу на другие регионы. По его мнению, это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые уже реализуются на федеральном уровне. «Я прошу посмотреть всех, кто, что и в каком объеме может сделать. Уверен, здесь не такая большая нагрузка», — отметил президент РФ. Губернатор уточнил, что выплата будет перечисляться детям военных и добровольцев при достижении 18 лет. Также деньги смогут получить студенты очной формы обучения младше 23 лет. При определении размеров выплаты будут учитываться нормативы предоставления жилья детям-сиротам. На заседании президиума Госсовета Путин поручил увеличить выплаты российским военнослужащим, которые находятся в командировках за рубежом. В их числе солдаты, которые участвуют в спецоперации на Украине. Путин отметил, что сейчас довольствием военных снижается из-за падения курса доллара, к которому оно привязаны. Ранее президент РФ объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам пограничников, погибших на границах с Украиной и Донбассом.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» распространить региональные меры поддержки семей военных на всю страну. В частности, он согласился с тем, что детям погибших и раненых участников спецоперации РФ стоит назначить выплаты на покупку жилья. Такую инициативу «Единая Россия» уже реализовала в Приморском крае. «Мы недавно по инициативе фракции „Единой России“ на краевом уровне приняли меры поддержки для семей военнослужащих, где каждый ребенок военнослужащего или добровольца получит социальную выплату на приобретение или строительство жилья, если отец погиб или стал инвалидом первой группы при выполнении задач в ходе СВО», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Его слова приводит официальный сайт «Единой России». Путин поручил распространить эту инициативу на другие регионы. По его мнению, это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые уже реализуются на федеральном уровне. «Я прошу посмотреть всех, кто, что и в каком объеме может сделать. Уверен, здесь не такая большая нагрузка», — отметил президент РФ. Губернатор уточнил, что выплата будет перечисляться детям военных и добровольцев при достижении 18 лет. Также деньги смогут получить студенты очной формы обучения младше 23 лет. При определении размеров выплаты будут учитываться нормативы предоставления жилья детям-сиротам. На заседании президиума Госсовета Путин поручил увеличить выплаты российским военнослужащим, которые находятся в командировках за рубежом. В их числе солдаты, которые участвуют в спецоперации на Украине. Путин отметил, что сейчас довольствием военных снижается из-за падения курса доллара, к которому оно привязаны. Ранее президент РФ объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам пограничников, погибших на границах с Украиной и Донбассом.