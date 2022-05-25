Путин велел повысить выплаты участникам спецоперации на Украине

25 мая 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил пересчитать выплаты российским военным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить выплаты российским военнослужащим, которые находятся в командировках за рубежом. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета РФ. В числе тех военных, чье довольствие вырастет, будут участники спецоперации РФ на Украине. «Их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Все это нужно пересчитать», — сообщил Владимир Путин, чье выступление транслируется в telegram-канале Кремля. Ранее президент РФ объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам пограничников, погибших на границах с Украиной и Донбассом. Соответствующий указ глава государства подписал 18 апреля. Правительство РФ также утвердило правила назначения выплат в случае гибели или ранения российских волонтеров и госслужащих на территории ДНР и ЛНР. Спецоперацию на территории Украины президент объявил 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить выплаты российским военнослужащим, которые находятся в командировках за рубежом. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета РФ. В числе тех военных, чье довольствие вырастет, будут участники спецоперации РФ на Украине. «Их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Все это нужно пересчитать», — сообщил Владимир Путин, чье выступление транслируется в telegram-канале Кремля. Ранее президент РФ объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам пограничников, погибших на границах с Украиной и Донбассом. Соответствующий указ глава государства подписал 18 апреля. Правительство РФ также утвердило правила назначения выплат в случае гибели или ранения российских волонтеров и госслужащих на территории ДНР и ЛНР. Спецоперацию на территории Украины президент объявил 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса.