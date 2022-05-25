Кадыров: Россия за 6 секунд покажет Польше, на что «вы способны»

25 мая 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Разман Кадыров потребовал от польских властей официальных извинений из-за посла РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU После окончания спецоперации на Украине, в случае соответствующих указаний от российских властей, мы готовы за шесть секунд показать Польше, на что «вы способны». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду», — сказал он. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале Кадырова. Также Кадыров отметил, что власти Польши начали «нехорошие игры начали с нашим государством [Россией] играть». По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет». Ранее сообщалось, что на российского посла Сергея Андреева напали 9 мая во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Его облили красной краской. Андреев отреагировал на нападение спокойно. Во время инцидента он вел себя сдержанно, несмотря на то, что краска попала ему в глаза. После инцидента он не смог возложить венок на кладбище и в сопровождении полиции покинул место происшествия. Следственный комитет РФ проведет расследование произошедшего. В МИД Польши выразили обеспокоенность из-за ситуации с нападением. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны не советовали ему возлагать цветы из-за возможных провокаций и нападений со стороны украинцев. Андреев предполагает, что на него могли готовить нападение спецслужбы Польши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После окончания спецоперации на Украине, в случае соответствующих указаний от российских властей, мы готовы за шесть секунд показать Польше, на что «вы способны». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду», — сказал он. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале Кадырова. Также Кадыров отметил, что власти Польши начали «нехорошие игры начали с нашим государством [Россией] играть». По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет». Ранее сообщалось, что на российского посла Сергея Андреева напали 9 мая во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Его облили красной краской. Андреев отреагировал на нападение спокойно. Во время инцидента он вел себя сдержанно, несмотря на то, что краска попала ему в глаза. После инцидента он не смог возложить венок на кладбище и в сопровождении полиции покинул место происшествия. Следственный комитет РФ проведет расследование произошедшего. В МИД Польши выразили обеспокоенность из-за ситуации с нападением. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны не советовали ему возлагать цветы из-за возможных провокаций и нападений со стороны украинцев. Андреев предполагает, что на него могли готовить нападение спецслужбы Польши.