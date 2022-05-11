Россия потребовала от Польши извиниться за нападение на посла

В МИД РФ отреагировали на нападение посла в Польше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия ожидает извинений от Польши из-за нападения на российского посла Сергея Андреева в Варшаве. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Посол Польши в России [Кшиштоф] Краевский был вызван в МИД России. Ему заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — сообщается на сайте МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что произошедшее является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, потому что Польша не обеспечила неприкосновенность российского посла. Дальнейшие решения примут в зависимости от реакции Варшавы на заявление РФ, отметили в министерстве.

На Андреева напали 9 мая во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Его облили красной краской, сообщает телеканал 360. Следственный комитет РФ проведет расследование произошедшего. В МИД Польши выразили обеспокоенность из-за ситуации с нападением. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны не советовали ему возлагать цветы из-за возможных провокаций и нападений со стороны украинцев. Андреев предполагает, что на него могли готовить нападение спецслужбы Польши, передает «Федеральное агентство новостей».