Свердловского омбудсмена поразил спектакль с инклюзией. Фото

26 мая 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Спектакль с инклюзией удивил свердловского омбудсмена Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову поразил спектакль театральной студии «Инклюзион», в котором принимали участие люди с различными видами инвалидности. Татьяна Мерзлякова поделилась эмоциями от просмотра спектакля на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Зал на одном дыхании жил вместе с героями — от ребят с инвалидностью до первого заместителя министра культуры. Еще 15 лет назад я и не мечтала о таком в нашем городе. К счастью, это стало не просто реальностью, но и не удивляющей нас реальностью», — сообщила свердловский омбудсмен. Театр «Инклюзион» занимается постановкой профессиональных спектаклей с участием людей с инвалидностью и профессиональных актеров. Несколько постановок были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска». Мерзлякова сообщила, что не чувствовала инклюзии во время просмотра спектакля, «настолько ярко и просто играли артисты». Ранее URA.RU сообщало о танце нациста, который показали на детском фестивале в Екатеринбурге. Также мы рассказывали, что уральский драматург Николай Коляда отказался от пьесы американского писателя, из-за финансовых проблем. Игра актеров поразила свердловского омбудсмена Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте» Театр «Инклюзион» занимается постановкой профессиональных спектаклей с участием людей с инвалидностью Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

Свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову поразил спектакль театральной студии «Инклюзион», в котором принимали участие люди с различными видами инвалидности. Татьяна Мерзлякова поделилась эмоциями от просмотра спектакля на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Зал на одном дыхании жил вместе с героями — от ребят с инвалидностью до первого заместителя министра культуры. Еще 15 лет назад я и не мечтала о таком в нашем городе. К счастью, это стало не просто реальностью, но и не удивляющей нас реальностью», — сообщила свердловский омбудсмен. Театр «Инклюзион» занимается постановкой профессиональных спектаклей с участием людей с инвалидностью и профессиональных актеров. Несколько постановок были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска». Мерзлякова сообщила, что не чувствовала инклюзии во время просмотра спектакля, «настолько ярко и просто играли артисты». Ранее URA.RU сообщало о танце нациста, который показали на детском фестивале в Екатеринбурге. Также мы рассказывали, что уральский драматург Николай Коляда отказался от пьесы американского писателя, из-за финансовых проблем.