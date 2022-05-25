25 мая 2022

Свердловского омбудсмена поразил спектакль с инклюзией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Спектакль с инклюзией удивил свердловского омбудсмена Фото:

Свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову поразил спектакль театральной студии «Инклюзион», в котором принимали участие люди с различными видами инвалидности. Татьяна Мерзлякова поделилась эмоциями от просмотра спектакля на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Зал на одном дыхании жил вместе с героями — от ребят с инвалидностью до первого заместителя министра культуры. Еще 15 лет назад я и не мечтала о таком в нашем городе. К счастью, это стало не просто реальностью, но и не удивляющей нас реальностью», — сообщила свердловский омбудсмен.

Театр «Инклюзион» занимается постановкой профессиональных спектаклей с участием людей с инвалидностью и профессиональных актеров. Несколько постановок были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска». Мерзлякова сообщила, что не чувствовала инклюзии во время просмотра спектакля, «настолько ярко и просто играли артисты».

Ранее URA.RU сообщало о танце нациста, который показали на детском фестивале в Екатеринбурге. Также мы рассказывали, что уральский драматург Николай Коляда отказался от пьесы американского писателя, из-за финансовых проблем.

Игра актеров поразила свердловского омбудсмена
Фото:
Театр «Инклюзион» занимается постановкой профессиональных спектаклей с участием людей с инвалидностью
Фото:
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Свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову поразил спектакль театральной студии «Инклюзион», в котором принимали участие люди с различными видами инвалидности. Татьяна Мерзлякова поделилась эмоциями от просмотра спектакля на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Зал на одном дыхании жил вместе с героями — от ребят с инвалидностью до первого заместителя министра культуры. Еще 15 лет назад я и не мечтала о таком в нашем городе. К счастью, это стало не просто реальностью, но и не удивляющей нас реальностью», — сообщила свердловский омбудсмен. Театр «Инклюзион» занимается постановкой профессиональных спектаклей с участием людей с инвалидностью и профессиональных актеров. Несколько постановок были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска». Мерзлякова сообщила, что не чувствовала инклюзии во время просмотра спектакля, «настолько ярко и просто играли артисты». Ранее URA.RU сообщало о танце нациста, который показали на детском фестивале в Екатеринбурге. Также мы рассказывали, что уральский драматург Николай Коляда отказался от пьесы американского писателя, из-за финансовых проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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