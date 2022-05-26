Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин «победил» Европу, решив поставлять газ за рубли, считают американские читатели Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные пользователи восхитились решением президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли. Так читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали статью о том, что европейские энергетические компании готовы пойти на ультиматум по газу.

«Через 20-30 лет у России будет крупнейшая экономика в Европе. Она будет еще более мощной в военном отношении. Европа не может позволить себе изолироваться от России. Европа должна найти способ прийти к соглашению с Россией», — написал пользователь PaulAM1.

earthman327 также прокомментировал статью: «Путин снова победил. Но тогда я не уверен, что у Европы есть какой-либо выбор».

Другие комментаторы отметили очевидность сложившейся ситуации. «Насколько глупыми могут быть эти страны? Разве они не знали, что зависимость от поставок энергоносителей из России делает их зависимыми от Путина?», — написал MChrisR. clarity007 также отметил: «Россия знает, что Байден не будет использовать внутренние нефтегазовые активы США, чтобы компенсировать влияние России на Европу».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. Этот шаг стал ответной мерой на масштабные антироссийские санкции западных стран, введенные после начала специальной операции на Украине.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Иностранные пользователи восхитились решением президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли. Так читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали статью о том, что европейские энергетические компании готовы пойти на ультиматум по газу. «Через 20-30 лет у России будет крупнейшая экономика в Европе. Она будет еще более мощной в военном отношении. Европа не может позволить себе изолироваться от России. Европа должна найти способ прийти к соглашению с Россией», — написал пользователь PaulAM1. earthman327 также прокомментировал статью: «Путин снова победил. Но тогда я не уверен, что у Европы есть какой-либо выбор». Другие комментаторы отметили очевидность сложившейся ситуации. «Насколько глупыми могут быть эти страны? Разве они не знали, что зависимость от поставок энергоносителей из России делает их зависимыми от Путина?», — написал MChrisR. clarity007 также отметил: «Россия знает, что Байден не будет использовать внутренние нефтегазовые активы США, чтобы компенсировать влияние России на Европу». Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. Этот шаг стал ответной мерой на масштабные антироссийские санкции западных стран, введенные после начала специальной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...