Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

26 мая 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Путин «победил» Европу, решив поставлять газ за рубли, считают американские читатели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иностранные пользователи восхитились решением президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли. Так читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали статью о том, что европейские энергетические компании готовы пойти на ультиматум по газу. «Через 20-30 лет у России будет крупнейшая экономика в Европе. Она будет еще более мощной в военном отношении. Европа не может позволить себе изолироваться от России. Европа должна найти способ прийти к соглашению с Россией», — написал пользователь PaulAM1. earthman327 также прокомментировал статью: «Путин снова победил. Но тогда я не уверен, что у Европы есть какой-либо выбор». Другие комментаторы отметили очевидность сложившейся ситуации. «Насколько глупыми могут быть эти страны? Разве они не знали, что зависимость от поставок энергоносителей из России делает их зависимыми от Путина?», — написал MChrisR. clarity007 также отметил: «Россия знает, что Байден не будет использовать внутренние нефтегазовые активы США, чтобы компенсировать влияние России на Европу». Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. Этот шаг стал ответной мерой на масштабные антироссийские санкции западных стран, введенные после начала специальной операции на Украине.

Иностранные пользователи восхитились решением президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли. Так читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали статью о том, что европейские энергетические компании готовы пойти на ультиматум по газу. «Через 20-30 лет у России будет крупнейшая экономика в Европе. Она будет еще более мощной в военном отношении. Европа не может позволить себе изолироваться от России. Европа должна найти способ прийти к соглашению с Россией», — написал пользователь PaulAM1. earthman327 также прокомментировал статью: «Путин снова победил. Но тогда я не уверен, что у Европы есть какой-либо выбор». Другие комментаторы отметили очевидность сложившейся ситуации. «Насколько глупыми могут быть эти страны? Разве они не знали, что зависимость от поставок энергоносителей из России делает их зависимыми от Путина?», — написал MChrisR. clarity007 также отметил: «Россия знает, что Байден не будет использовать внутренние нефтегазовые активы США, чтобы компенсировать влияние России на Европу». Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. Этот шаг стал ответной мерой на масштабные антироссийские санкции западных стран, введенные после начала специальной операции на Украине.