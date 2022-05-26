Легенда тюменской политики в последний раз обратился к депутатам

26 мая 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Бывший вице-губернатор Тюменской области ушел в отставку 16 мая Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В Тюменской области существует одна партия — «партия земляков». С таким заявлением 26 мая выступил бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. 16 мая экс-чиновник ушел в отставку. «По большом счету у нас одна партия — это наши земляки, наши люди, которые живут на этой большой территории. Все сообща мы сделаем многое, чтобы они жили лучше», — заявил Сарычев, выступая с прощальным словом переде депутатами облдумы. Политик поблагодарил парламентариев за многолетнее сотрудничеств, отметив конструктивную работу правительства с думой, не смотря на партийные различия. «У нас уникальный парламент, который представляет три региона — Тюменскую область, Югру, Ямал. Это уникальная конфигурация, она позволяет нам работать во благо трех регионов. Конечно же, надо беречь уникальную ситуацию и уникальную территорию», — подчеркнул он. Сарычев заверил, что остается в «команде большой Тюменской области». «Мы должны быть теснее друг к другу. И в трудное время находить способы, как сделать жизнь лучше. Спасибо вам за совместную работу. Если где-то был резок и несправедлив, прошу простить меня, ничего личного. Ради дела», — подытожил экс-чиновник. Сарычев работал в тюменском правительстве (с перерывом на два года) с 1992 года, с 2005 года — в должности вице-губернатора. Бывший чиновник считался «серым кардиналом», два десятка лет курировал внутреннюю политику в регионе. После его отставки пост вице-губернатора Тюменской области получила Ольга Кузнечевских, а должность замгубернатора по внутренней политики занял Павел Белявский.

В Тюменской области существует одна партия — «партия земляков». С таким заявлением 26 мая выступил бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. 16 мая экс-чиновник ушел в отставку. «По большом счету у нас одна партия — это наши земляки, наши люди, которые живут на этой большой территории. Все сообща мы сделаем многое, чтобы они жили лучше», — заявил Сарычев, выступая с прощальным словом переде депутатами облдумы. Политик поблагодарил парламентариев за многолетнее сотрудничеств, отметив конструктивную работу правительства с думой, не смотря на партийные различия. «У нас уникальный парламент, который представляет три региона — Тюменскую область, Югру, Ямал. Это уникальная конфигурация, она позволяет нам работать во благо трех регионов. Конечно же, надо беречь уникальную ситуацию и уникальную территорию», — подчеркнул он. Сарычев заверил, что остается в «команде большой Тюменской области». «Мы должны быть теснее друг к другу. И в трудное время находить способы, как сделать жизнь лучше. Спасибо вам за совместную работу. Если где-то был резок и несправедлив, прошу простить меня, ничего личного. Ради дела», — подытожил экс-чиновник. Сарычев работал в тюменском правительстве (с перерывом на два года) с 1992 года, с 2005 года — в должности вице-губернатора. Бывший чиновник считался «серым кардиналом», два десятка лет курировал внутреннюю политику в регионе. После его отставки пост вице-губернатора Тюменской области получила Ольга Кузнечевских, а должность замгубернатора по внутренней политики занял Павел Белявский.