25 мая 2022

В ХМАО жителям придется самим решать проблему с ремонтом дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Екатеринбург, проезжая часть, дорога, дыра в асфальте, перекресток краснолесья чкалова
Внутриквартальный проезд используют как объездную дорогу Фото:

Жителям Нижневартовска придется самим решать вопрос с ремонтом дороги во дворе, из которой сделали временный объезд. Ранее собственники домов не могли определить, кто должен восстанавливать этот участок дороги. Ситуацию URA.RU прокомментировали в администрации города.

«Для принятия решения по вопросу проведения работ по ремонту внутриквартального проезда вдоль многоквартирного дома №28 по улице Героев Самотлора, а также о финансировании этих работ, в соответствии со статьями 44-46 Жилищного кодекса Российской Федерации, необходимо общее голосование собственников помещений в данном многоквартирном доме», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте ЖКХ Нижневартовска.

Внутриквартальный проезд стали использовать как временный объезд из-за строительства улицы Московкина. По словам жителей, машины возле их дома стали проезжать намного чаще, поэтому дорога стала разбиваться еще сильнее. Уточнить в управляющей компании «МЖК-Ладья» (она обслуживает дом), когда и на какие средства отремонтируют проезд, на момент публикации материала не удалось.

Ремонт в границах улично-дорожной сети власти проведут за счет городского бюджета. Завершить строительство улицы Московкина планируют до 30 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на улице Московкина вода из болота затопила проезд к двум домам. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

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Жителям Нижневартовска придется самим решать вопрос с ремонтом дороги во дворе, из которой сделали временный объезд. Ранее собственники домов не могли определить, кто должен восстанавливать этот участок дороги. Ситуацию URA.RU прокомментировали в администрации города. «Для принятия решения по вопросу проведения работ по ремонту внутриквартального проезда вдоль многоквартирного дома №28 по улице Героев Самотлора, а также о финансировании этих работ, в соответствии со статьями 44-46 Жилищного кодекса Российской Федерации, необходимо общее голосование собственников помещений в данном многоквартирном доме», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте ЖКХ Нижневартовска. Внутриквартальный проезд стали использовать как временный объезд из-за строительства улицы Московкина. По словам жителей, машины возле их дома стали проезжать намного чаще, поэтому дорога стала разбиваться еще сильнее. Уточнить в управляющей компании «МЖК-Ладья» (она обслуживает дом), когда и на какие средства отремонтируют проезд, на момент публикации материала не удалось. Ремонт в границах улично-дорожной сети власти проведут за счет городского бюджета. Завершить строительство улицы Московкина планируют до 30 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на улице Московкина вода из болота затопила проезд к двум домам. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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