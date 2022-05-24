В Нижневартовске жители ищут владельца участка дороги

25 мая 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Жители пишут, что ямы на дороге размывает после дождей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители 23-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на разбитую дорогу, владельца которой не могут установить. Пост опубликовала местная жительница в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». На скрине автора отмечен участок в районе дома №28 по улице Героев Самотлора. «Я куда уже только ни звонила, но никто не признается, чей участок. Кто-то отсыпает ямы, но после первого дождя все размывает и опять ездить невозможно», — пишет автор поста Анастасия Назейкина. «На мое обращение в прошлом году сообщили, что управляющая компания в ответе. УК направила мне фотоотчет о замене некоторых плит, работа проведена неудовлетворительно», — поделилась в комментариях Лилия Саитгалина. По словам жителей, количество проезжающих по дороге автомобилей увеличилось из-за ремонта улицы Московкина. В администрацию Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске вода из болота затопила проезд к двум жилым домам на улице Московкина. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте». Дорога «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте» Карта «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте»

Жители 23-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на разбитую дорогу, владельца которой не могут установить. Пост опубликовала местная жительница в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». На скрине автора отмечен участок в районе дома №28 по улице Героев Самотлора. «Я куда уже только ни звонила, но никто не признается, чей участок. Кто-то отсыпает ямы, но после первого дождя все размывает и опять ездить невозможно», — пишет автор поста Анастасия Назейкина. «На мое обращение в прошлом году сообщили, что управляющая компания в ответе. УК направила мне фотоотчет о замене некоторых плит, работа проведена неудовлетворительно», — поделилась в комментариях Лилия Саитгалина. По словам жителей, количество проезжающих по дороге автомобилей увеличилось из-за ремонта улицы Московкина. В администрацию Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске вода из болота затопила проезд к двум жилым домам на улице Московкина. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».