24 мая 2022
23 мая 2022

В Нижневартовске жители ищут владельца участка дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбитые дороги. Екатеринбург, улица тверитина, дорога, яма на дороге, качество дорог
Жители пишут, что ямы на дороге размывает после дождей Фото:

Жители 23-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на разбитую дорогу, владельца которой не могут установить. Пост опубликовала местная жительница в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». На скрине автора отмечен участок в районе дома №28 по улице Героев Самотлора.

«Я куда уже только ни звонила, но никто не признается, чей участок. Кто-то отсыпает ямы, но после первого дождя все размывает и опять ездить невозможно», — пишет автор поста Анастасия Назейкина.

«На мое обращение в прошлом году сообщили, что управляющая компания в ответе. УК направила мне фотоотчет о замене некоторых плит, работа проведена неудовлетворительно», — поделилась в комментариях Лилия Саитгалина.

По словам жителей, количество проезжающих по дороге автомобилей увеличилось из-за ремонта улицы Московкина. В администрацию Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске вода из болота затопила проезд к двум жилым домам на улице Московкина. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

Дорога
Карта
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
Жители 23-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на разбитую дорогу, владельца которой не могут установить. Пост опубликовала местная жительница в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». На скрине автора отмечен участок в районе дома №28 по улице Героев Самотлора. «Я куда уже только ни звонила, но никто не признается, чей участок. Кто-то отсыпает ямы, но после первого дождя все размывает и опять ездить невозможно», — пишет автор поста Анастасия Назейкина. «На мое обращение в прошлом году сообщили, что управляющая компания в ответе. УК направила мне фотоотчет о замене некоторых плит, работа проведена неудовлетворительно», — поделилась в комментариях Лилия Саитгалина. По словам жителей, количество проезжающих по дороге автомобилей увеличилось из-за ремонта улицы Московкина. В администрацию Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске вода из болота затопила проезд к двум жилым домам на улице Московкина. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...