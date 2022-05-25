В свердловских ТЦ раскрыли подробности о закрытии магазинов Nike

26 мая 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Представители ТЦ Екатеринбурга заявили, что никаких скидок на товар пок анет Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители торговых центров Екатеринбурга заявили, что не могут озвучить точные даты закрытия магазинов Nike. Об этом они рассказали в разговоре с URA.RU. «Точные даты [закрытия магазинов Nike] неизвестны. Магазинов несколько, где быстрее распродадут [товар] — известно. Но они не распродадут до 1 июня. И пока минус 99% там нигде не висит», — рассказал директор ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев. В спортивном торговом центр SILA VOLI также располагается магазин уходящего из России бренда — точка носит название NIKE FACTORY STORE. Судя по информации на сайте ТЦ, магазин закрылся еще 4 марта. Директор «Управляющая Компания «Сила Воли» Зиля Большакова сообщила, что магазин Nike в торговом центре давно закрыт и уже не откроется, можно ли будет распродать товар, который остался в магазине, она не знает, так как никакой информации от Nike не поступало. Ранее компания Nike заявила, что уходит с российского рынка. Она не продлила соглашение с оператором Inventive Retail Group (IRG). В компании сообщили, что магазины закроются сразу после того, как в них закончится весь товар. Директор торговых центров «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев заявил, что не знает, кто займет нишу торговой сети, поскольку уход Nike был неожиданным. Крупные бренды стали покидать российский рынок после того, как западные страны стали вводит экономические санкции против России. Это стало следствием того, что РФ начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что решение проводить демилитаризацию и денацификацию Украины было вынужденным и призванным защитить русскоязычное население Европы.

Представители торговых центров Екатеринбурга заявили, что не могут озвучить точные даты закрытия магазинов Nike. Об этом они рассказали в разговоре с URA.RU. «Точные даты [закрытия магазинов Nike] неизвестны. Магазинов несколько, где быстрее распродадут [товар] — известно. Но они не распродадут до 1 июня. И пока минус 99% там нигде не висит», — рассказал директор ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев. В спортивном торговом центр SILA VOLI также располагается магазин уходящего из России бренда — точка носит название NIKE FACTORY STORE. Судя по информации на сайте ТЦ, магазин закрылся еще 4 марта. Директор «Управляющая Компания «Сила Воли» Зиля Большакова сообщила, что магазин Nike в торговом центре давно закрыт и уже не откроется, можно ли будет распродать товар, который остался в магазине, она не знает, так как никакой информации от Nike не поступало. Ранее компания Nike заявила, что уходит с российского рынка. Она не продлила соглашение с оператором Inventive Retail Group (IRG). В компании сообщили, что магазины закроются сразу после того, как в них закончится весь товар. Директор торговых центров «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев заявил, что не знает, кто займет нишу торговой сети, поскольку уход Nike был неожиданным. Крупные бренды стали покидать российский рынок после того, как западные страны стали вводит экономические санкции против России. Это стало следствием того, что РФ начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что решение проводить демилитаризацию и денацификацию Украины было вынужденным и призванным защитить русскоязычное население Европы.