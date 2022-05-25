Директор «Гринвича» объявил о закрытии Nike в Екатеринбурге

Дмитрий Сарапульцев признался, что пока не знает, чем заменить Nike Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге закроются магазины Nike после заявления компании об уходе с российского рынка. Об этом сообщил директор «Гринвича» Дмитрий Сарапульцев.

«Nike действительно закрывается, магазинов под этой маркой не будет», — приводит портал Е1 слова Сарапульцева. Он добавил, что не знает, кто займет нишу торговой сети, поскольку уход Nike был неожиданным. Сарапульцев допустил, что бизнесменам будет сложно заменить узкоспециализированный магазин.

URA.RU обратилось к представителю «Гринвича». Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию.

Компания Nike объявила об уходе с российского рынка. Она не продлила соглашение с оператором Inventive Retail Group (IRG). В компании сообщили, что магазины сети закроются, как только в них кончится товар.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка после расширения странами Запада санкций против РФ. О решении закрыть бизнес в России также заявляли сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Число санкций против РФ увеличилось после начала спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что решение проводить демилитаризацию и денацификацию Украины было вынужденным и призванным защитить русскоязычное население Европы. Войска ВСУ усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего Россия была вынуждена начать спецоперацию, добавляли представители властей РФ.