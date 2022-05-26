В Казахстане россиянке запретили говорить на русском языке

26 мая 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Некоторые политики предполагают, что страна может пойти по украинскому сценарию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В республике Казахстан разрастаются националистические настрои. Местные жители все чаще резко высказываются в отношении русских и русской речи. Один из таких моментов попал на видео, которое опубликовали в telegram-канале «Грамоты Ярослава». «Назарбаев ушел, теперь нет двух языков, поняла? Казахский только. Никто вас тут не держит, никто! Поезжай в Россию! Че не едешь в Россию, тебе Казахстан не нравится, да?» — так высказалась жительница Казахстана в адрес русской женщины в автобусе. Русофобия в Казахстане в последнее время начинает разрастаться с новой силой. Например, вновь были замечены «языковые патрули», цель которых — максимально унизить русских за незнание казахского языка. Ранее URA.RU сообщало, что в Казахстане реализуется проект «Антироссия», подобный тому, что был начат на Украине в начале 2010-х. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В республике Казахстан разрастаются националистические настрои. Местные жители все чаще резко высказываются в отношении русских и русской речи. Один из таких моментов попал на видео, которое опубликовали в telegram-канале «Грамоты Ярослава». «Назарбаев ушел, теперь нет двух языков, поняла? Казахский только. Никто вас тут не держит, никто! Поезжай в Россию! Че не едешь в Россию, тебе Казахстан не нравится, да?» — так высказалась жительница Казахстана в адрес русской женщины в автобусе. Русофобия в Казахстане в последнее время начинает разрастаться с новой силой. Например, вновь были замечены «языковые патрули», цель которых — максимально унизить русских за незнание казахского языка. Ранее URA.RU сообщало, что в Казахстане реализуется проект «Антироссия», подобный тому, что был начат на Украине в начале 2010-х. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.