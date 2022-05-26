В Казахстане россиянке запретили говорить на русском языке

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, пожарище, погром, флаг казахстана, казахстан, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алма-аты, герб казахстан, алмаата, алмата
Некоторые политики предполагают, что страна может пойти по украинскому сценарию Фото:

В республике Казахстан разрастаются националистические настрои. Местные жители все чаще резко высказываются в отношении русских и русской речи. Один из таких моментов попал на видео, которое опубликовали в telegram-канале «Грамоты Ярослава».

«Назарбаев ушел, теперь нет двух языков, поняла? Казахский только. Никто вас тут не держит, никто! Поезжай в Россию! Че не едешь в Россию, тебе Казахстан не нравится, да?» — так высказалась жительница Казахстана в адрес русской женщины в автобусе.

Русофобия в Казахстане в последнее время начинает разрастаться с новой силой. Например, вновь были замечены «языковые патрули», цель которых — максимально унизить русских за незнание казахского языка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Казахстане реализуется проект «Антироссия», подобный тому, что был начат на Украине в начале 2010-х. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

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В республике Казахстан разрастаются националистические настрои. Местные жители все чаще резко высказываются в отношении русских и русской речи. Один из таких моментов попал на видео, которое опубликовали в telegram-канале «Грамоты Ярослава». «Назарбаев ушел, теперь нет двух языков, поняла? Казахский только. Никто вас тут не держит, никто! Поезжай в Россию! Че не едешь в Россию, тебе Казахстан не нравится, да?» — так высказалась жительница Казахстана в адрес русской женщины в автобусе. Русофобия в Казахстане в последнее время начинает разрастаться с новой силой. Например, вновь были замечены «языковые патрули», цель которых — максимально унизить русских за незнание казахского языка. Ранее URA.RU сообщало, что в Казахстане реализуется проект «Антироссия», подобный тому, что был начат на Украине в начале 2010-х. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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