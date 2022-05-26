Махонин объяснил, почему пермяки живут лучше свердловчан

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
О благосостоянии пермяков говорит пристрастие к трехкомнатным квартирам Фото:

Пермяки чаще, чем жители Екатеринбурга, покупают трехкомнатные квартиры, что говорит об их благосостоянии. Об этом в ходе отчета перед депутатами заксобрания заявил 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания была организована на сайте ЗС.

«У нас популярны трехкомнатные квартиры, в отличие от того же Екатеринбурга. Это говорит о том, что благосостоянии жителей на хорошем уровне», — отметил Махонин.

Еще одно свидетельство завидного положения пермяков — строительство частных домов. По словам Дмитрия Махонина, из 740 тысяч кв. м. жилья, которое было введено в Прикамье с начала 2022 года, около 500 тысяч — это индивидуальное жилое строительство. «Люди строят дома, и это хорошо, это говорит о благосостоянии жителей Пермского края», — заключил губернатор.

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Пермяки чаще, чем жители Екатеринбурга, покупают трехкомнатные квартиры, что говорит об их благосостоянии. Об этом в ходе отчета перед депутатами заксобрания заявил 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания была организована на сайте ЗС. «У нас популярны трехкомнатные квартиры, в отличие от того же Екатеринбурга. Это говорит о том, что благосостоянии жителей на хорошем уровне», — отметил Махонин. Еще одно свидетельство завидного положения пермяков — строительство частных домов. По словам Дмитрия Махонина, из 740 тысяч кв. м. жилья, которое было введено в Прикамье с начала 2022 года, около 500 тысяч — это индивидуальное жилое строительство. «Люди строят дома, и это хорошо, это говорит о благосостоянии жителей Пермского края», — заключил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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