Махонин объяснил, почему пермяки живут лучше свердловчан

26 мая 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

О благосостоянии пермяков говорит пристрастие к трехкомнатным квартирам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки чаще, чем жители Екатеринбурга, покупают трехкомнатные квартиры, что говорит об их благосостоянии. Об этом в ходе отчета перед депутатами заксобрания заявил 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания была организована на сайте ЗС. «У нас популярны трехкомнатные квартиры, в отличие от того же Екатеринбурга. Это говорит о том, что благосостоянии жителей на хорошем уровне», — отметил Махонин. Еще одно свидетельство завидного положения пермяков — строительство частных домов. По словам Дмитрия Махонина, из 740 тысяч кв. м. жилья, которое было введено в Прикамье с начала 2022 года, около 500 тысяч — это индивидуальное жилое строительство. «Люди строят дома, и это хорошо, это говорит о благосостоянии жителей Пермского края», — заключил губернатор.

Пермяки чаще, чем жители Екатеринбурга, покупают трехкомнатные квартиры, что говорит об их благосостоянии. Об этом в ходе отчета перед депутатами заксобрания заявил 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания была организована на сайте ЗС. «У нас популярны трехкомнатные квартиры, в отличие от того же Екатеринбурга. Это говорит о том, что благосостоянии жителей на хорошем уровне», — отметил Махонин. Еще одно свидетельство завидного положения пермяков — строительство частных домов. По словам Дмитрия Махонина, из 740 тысяч кв. м. жилья, которое было введено в Прикамье с начала 2022 года, около 500 тысяч — это индивидуальное жилое строительство. «Люди строят дома, и это хорошо, это говорит о благосостоянии жителей Пермского края», — заключил губернатор.